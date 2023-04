La digitalización será el centro de dos jornadas organizadas por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Mañana miércoles y este jueves Distrito Digital acogerá este evento que se enmarca en el proyecto Universidad Pyme. Antonio de Luis, director gerente de Fundae, destaca que este encuentro va a aportar las claves para que las pymes de la Comunidad Valenciana puedan abordar el reto de la transformación digital.

– ¿Con qué objetivo surge el proyecto ‘Universidad Pyme’?

“Universidad Pyme” surge dentro del Plan Nacional de Recuperación Transformación y Resiliencia como un proyecto de transformación digital de las pequeñas y medianas empresas, tejido empresarial mayoritario en nuestro país.

Se trata de hacer llegar a ese sector del mercado, formado por pequeñas empresas, personas trabajadoras, pero también por emprendedores y emprendedoras, colectivo de personas autónomas e incluso futuros profesionales, tendencias y orientaciones, soluciones, recursos formativos, experiencias o ejemplos reales de éxito y buenas prácticas.

– ¿Para qué servirá el encuentro “¿Qué talento y competencias digitales precisan hoy las pymes?”

Este evento va a aportar las claves, las herramientas y los mapas de navegación para que las pymes de la Comunidad Valenciana y particularmente las de Alicante puedan abordar el reto de la transformación digital con competencia y garantía de éxito.

La Comunidad Valenciana dispone de un organismo como es Distrito Digital, con sede en Alicante, que constituye un marco idóneo y diferencial para este encuentro, Universidad Pyme es un proyecto colaborativo entre SEPE y Fundae; en Alicante la colaboración autonómica de la mano de Labora ha generado una participación activa de todos los intervinientes, adaptándose así el contenido del evento a las particularidades de la región además, la comunidad valenciana es uno de los motores nacionales en términos económicos, con un tejido productivo que se esfuerza por mantenerse en la vanguardia y cuyas experiencia van a servir de modelo a otros territorios del estado.

– ¿Qué aportarán estas jornadas a los empresarios o emprendedores?

Las personas que asistan a Universidad Pyme Alicante, como empresario, autónomo o emprendedor pueden salir cargadas de ideas sobre la digitalización, soluciones, ejemplos a seguir y como no, podrán interaccionar con posibles aliados o partners para su negocio o futuro profesional.

Universidad Pyme Alicante va a contar con representantes institucionales, presencia de gurús tecnológicos que hablarán de tendencias y oportunidades en la nueva economía digital y personas expertas que tratarán de temas particulares como la importancia de la ciberseguridad, la demanda de nuevas profesiones y profesionales o el papel de la formación en la nueva economía.

Mencionar, entre otros la presencia de profesionales de Fundación Telefónica, Linkedin, Microsoft, Grupo Pikolinos o Verne Academy.

– ¿Por qué es imprescindible la digitalización en las pymes y empresas?

Los procesos de digitalización son ineludibles, en cualquier espectro del sector productivo, desde sectores avanzados y basados en la tecnología hasta los que podríamos pensar más tradicionales como la agricultura, el turismo o la fabricación artesana. Desde hace años competimos en mercados globalizados donde la digitalización o la tecnología, que antes podía suponer una ventaja en cuestiones de disponibilidad o de ahorro de costes, hoy supone una obligación para mantenerse y poder competir.

La digitalización para una empresa supone transformación, cambios, nuevos empleos y necesidad de formación para adaptarse, modificación de procedimientos de trabajo y así un largo etc. pero constituye un reto porque se abren oportunidades no exploradas, nuevas demandas e incluso nichos de mercado sin atender. Es un reto ineludible.

– ¿Cómo contribuye Fundae a que empresas y trabajadores mejoren sus competencias?

Fundae lleva más de 25 años como entidad colaboradora y de apoyo técnico del SEPE, en materia de formación profesional para el empleo, tiene además funciones de apoyo al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el desarrollo estratégico de este sistema de formación. Fundae en este tiempo ha gestionado la formación de miles de empresas y millones de personas trabajadoras. En los últimos años además ha puesto en marcha iniciativas punteras muy centradas en ayudar a la adaptación o formación de nuevos profesionales en materias tecnológicas como Digitalizate+ o la ejecución de proyectos dentro del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia como puede ser Universidad Pyme y otros que tenemos en marcha.

– ¿Qué aconsejaría a las personas que acaban de emprender?

Es esencial el esfuerzo, la tenacidad y la resiliencia. Emprender no es una tarea sencilla, requiere visión, anticipación y sobre todo, creer en el proyecto que se inicia. Mi consejo sería no dedicar demasiados esfuerzos a tratar de descubrir la disrupción o la demanda no existente en el sector o mercado donde se pretende entrar sino tratar de mejorar lo existente o atender, de forma innovadora, las demandas que ya existen. Es la manera como han crecido empresas que hoy son modélicas y que a todos nos vienen a la cabeza.

– ¿Qué perfiles profesionales diría que hoy demanda el nuevo modelo de economía digital?

En estos momentos hay demandas que no se cubren por ausencia de profesionales sin la adecuada formación, y no solo hay que pensar en ingenieros, físicos o matemáticos, hay grandes carencias en lo podríamos denominar “albañiles o artesanos digitales” que son perfiles más básicos y de formación específica así como en las áreas de aprovechamiento sostenible de los recursos energéticos.

Por otra parte, las incipientes tecnologías derivadas del big data o la inteligencia artificial abren ya una gran demanda de profesionales, pero la idea fundamental es que la digitalización afecta o va a afectar a la totalidad de los puestos de trabajos que hoy conocemos, que muchos desaparecerán y que surgirán nuevos que hoy no somos capaces de imaginar. Por eso, es importante acudir los días 26 y 27 de abril en Distrito Digital Comunidad Valenciana a Universidad Pyme Alicante, la entrada es libre y gratuita y solo hay que registrarse en nuestra página, Fundae.es