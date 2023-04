Pagar el alquiler se ha convertido en una tarea titánica para muchos hogares. El considerable incremento de los precios registrado en el último año, junto con la moderación que viven los salarios han disparado la tasa de esfuerzo que deben realizar los inquilinos en la provincia de Alicante, hasta situar la media muy por encima del máximo del 30 o 35% que suelen recomendar los expertos para evitar que las rentas de los pisos supongan una carga excesiva en las finanzas domésticas.

De esta forma, un alicantino que haya alquilado un piso en el último año deberá destinar hasta el 42% de sus ingresos únicamente a pagar la renta mensual, nueve puntos más que un año antes, de acuerdo con el estudio "Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2022", que ha cruzado los datos de los sueldos medios de las ofertas de empleo de la plataforma InfoJobs y los precios de la vivienda de alquiler del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En este sentido, cabe recordar que en 2022 la renta media que abonaron los inquilinos en la provincia se incrementó nada menos que un 24,3%, según el último de estos portales. De esta forma, el precio medio del metro cuadrado ya se eleva hasta los 9,82 euros, lo que significa 9.427 euros al año por un piso de 80 metros cuadrados. Por su parte, el salario bruto de las ofertas de empleo en la provincia supone 1.851 euros mensuales, o, lo que es lo mismo, 22.208 euros brutos al año, de lo que se deduce la citada tasa de esfuerzo del 42% que señala el estudio.

Con esta cifra la provincia se sitúa ya muy cerca de la media nacional, donde el volumen de ingresos necesario para pagar el alquiler es del 43%. Eso sí, aún queda a cierta distancia de las provincia con mayores problemas en este terreno, que son Barcelona, donde el alquiler consume hasta el 62% de los ingresos medios de los inquilinos; Guipúzcoa, con un 59%; Baleares, donde supone un 58%; y Madrid, con un 57%.

Por su parte, en la provincia de València la tasa de esfuerzo alcanza el 45%, mientras que en Castellón se queda en el 28%. La media autonómica se sitúa en el 42% -en línea con lo que ocurre en Alicante-, en lo que supone su nivel más elevado en la última década, según Fotocasa.

"Ya no solo es que los salarios no crezcan al mismo ritmo que la vivienda. La principal razón de alcanzar la cota más alta de la historia es que el precio del alquiler se encuentra en su nivel máximo histórico, mostrando los incrementos más abultados de los últimos 17 años", señala la directora de Estudios del portal, María Matos, que también recuerda que el esfuerzo que realizan los inquilinos está "muy por encima de lo recomendado por los organismos de control europeos que establecen que no se debe destinar más del 30% al pago de la vivienda".

Por su parte, Mónica Pérez, directora de Comunicación y Estudios de InfoJobs comenta: "El promedio salarial bruto mensual en InfoJobs en 2022 (a nivel nacional) ha alcanzado los 2.033 euros (-0,7% con respecto a 2021). Esto supone una pérdida del 6,4% en el poder adquisitivo, si tenemos en cuenta que la inflación cerró en un 5,7%". Pérez añade: "las subidas salariales se han dado solo en determinados sectores profesionales, más tensionados por la falta de personal, como informática y telecomunicaciones, construcción y turismo y restauración, lo cual genera también diferencias territoriales".