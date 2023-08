Los talleres mecánicos están viviendo, y nunca mejor dicho, su particular agosto. El envejecimiento del parque de vehículos, propiciado por el bloqueo de la fabricación durante la pandemia y la actual subida de precios, está propiciando que sean muchos los conductores que no han podido adquirir coches nuevos, lo que está trayendo como consecuencia que se produzcan más averías. El mayor uso de los turismos durante la época vacacional es otro de los factores que está contribuyendo a aumentar el volumen de trabajo, a lo que hay que sumar las dificultades para encontrar personal especializado.

La cosa viene de lejos. La falta de microchips y otros componentes generada por la ruptura de las cadenas de suministro durante la pandemia de coronavirus propició que la fabricación de vehículos avanzase prácticamente a cuentagotas, circunstancia esta que se tradujo, consecuentemente, en un desplome de las ventas. La situación ha tendido a mejorar en los últimos meses, como lo demuestra el hecho de que entre enero y julio se han vendido en la provincia 26.865 vehículos, lo que supone un aumento del 28% con relación al mismo periodo del año anterior. Pese a ello, las cifras todavía están un 30% por debajo de las de antes de la crisis sanitaria, por lo que todavía queda un largo trecho por recorrer.

Y es que, más allá de la relativa normalización en el ritmo de fabricación, el incremento de los precios de los coches nuevos como consecuencia de la subida de los costes tanto energéticos como de los materiales, también está teniendo efectos disuasorios sobre los conductores, muchos de los cuales han optado por continuar con sus vehículos antiguos o bien por recurrir al mercado de ocasión, que, en lo que va de año, acumula un incremento en las ventas del 2,4%.

Raúl Morales, director de Comunicación de Faconauto, la patronal de los concesionarios de automoción, destaca que la renovación de las flotas de las empresas de «rent a car» ha propiciado una inyección de coches de menos de cinco años de antigüedad en el mercado de segundo mano, pero insuficiente para paliar el envejecimiento registrado por el parque de vehículos en estos últimos tiempos. Una muestra de ello es que cuatro de cada diez coches usados que se venden continúa teniendo más de 15 años.

Así las cosas, la conjunción de todos estos factores ha propiciado que se estén produciendo más averías y que el trabajo de los talleres mecánicos de la provincia, alrededor de 1.100, haya crecido de manera exponencial, hasta situarlos cerca del desborde. Así lo señala el presidente de la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles y Afines de la Provincia de Alicante (Atayapa), Guillermo Moreno, quien señala que «el problema que está sucediendo con los coches es muy parecido al que sufre la vivienda. Los precios se han incrementado y los préstamos también son más caros, por lo que la gente opta por continuar con su coche de siempre a la espera de que lleguen tiempos mejores», asevera. Y eso se está traduciendo en un aumento de las reparaciones, debido a la antigüedad cada vez más acusada de los vehículos. «Afecta a todo -indica-, desde la mecánica a la electricidad, pasando también por la chapa y la pintura. Todo se va deteriorando».

Y el comportamiento de los clientes también ha cambiado de manera significativa. Según Moreno, «antes había gente que optaba por comprarse directamente un coche nuevo si tenía que hacer frente a una reparación más o menos cara, como pueda ser una sustitución del embrague. Eso, sin embargo, ya no pasa en estos momentos».

De todas formas, el presidente provincial de los talleres mecánicos no quiere lanzar las campanas al vuelo, porque, resalta, «ya las he visto de todos los colores». Según sus palabras, «esto son dientes de sierra. Dependemos de muchas cuestiones, y en unos meses nos podemos encontrar con que a las entidades bancarias les da por lanzar ofertas para que la gente se cambie de coche, y de la noche a la mañana nos despertamos con un escenario totalmente distinto al que tenemos en la actualidad».

En cualquier caso, y mientras puedan o no llegar esas ofertas, los talleres prácticamente no dan abasto. Y también porque todo lo expuesto ha coincidido, además, con el periodo vacacional, una época en la que el trabajo de los mecánicos se incrementa de manera más que significativa. Así lo señala Alejandro Rico, responsable del taller del mismo nombre y concesionario de Citroën en Alicante, quien señala que, históricamente, el trabajo se ha venido duplicando en julio y agosto, «porque los conductores de aquí quieren tener su coche a punto para los desplazamientos de vacaciones, y a ellos se les suman los que llegan de fuera y pueden sufrir alguna avería».

Con todo, también destaca que este año se ha registrado un plus añadido, debido a la peculiar situación en la que se encuentra inmerso el sector.

Si bien es cierto que el volumen de trabajo es superior en las zonas costeras, donde se concentra la mayor parte del turismo en estos meses, también hay un nivel de actividad notable en algunos de los talleres situados en el interior. Así lo reconoce José Mora, responsable de Talleres Viaducto, en Alcoy, quien señala que la mayor parte de las tareas son requeridas por los conductores que se van de vacaciones y no quieren encontrarse con sorpresas desagradables en el transcurso del viaje.

Falta de personal

Otro factor que está contribuyendo a la saturación son las graves dificultades que está teniendo el sector para contratar a personal, hasta el punto de que, según los cálculos difundidos ya en su momento, serían necesarios unos mil mecánicos para satisfacer la demanda de los talleres de la provincia.

El presidente de Atayapa, Guillermo Moreno, indica que el problema radica en que no hay gente preparada para los últimos avances tecnológicos del automóvil, particularmente para los vehículos eléctricos. «Los 600 se han acabado. Hay que prepararse para los coches nuevos, porque no tienen nada que ver con los de antes, y también invertir en maquinaria», subraya.

El problema está centrado, sobre todo, en los talleres situados en la costa, donde hay más competencia en materia de empleo, especialmente en el turismo, la hostelería o la construcción. «Los salarios -explica- no son muy elevados, así que van pasándose de una dedicación a otra. Con todo, el problema vino en la peor época del confinamiento, cuando se tuvo que prescindir de gente que luego no ha regresado al haberse buscado la vida en esos otros sectores». La situación, sin embargo, es diferente en el interior, donde, resalta Moreno, «los chavales empiezan en prácticas y ya se tiran 30 años en el taller. La verdad es que nos enfrentamos a una grave dificultad a la que, de momento, no le hemos encontrado solución».

Pese a todo, el sector está realizando esfuerzos para combatir esta situación, y para ello se están impulsando acciones formativas desde la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), al tiempo que los propios talleres se implican colaborando con la Formación Profesional (FP) continua.