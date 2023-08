"Tesla está montando factorías en Europa para no volver a sufrir roturas de suministros"

¿Qué ha aprendido el sector de las roturas de la cadena de suministro durante la pandemia?

Tuvimos una rotura de suministro tras el estallido de la pandemia y luego llegó una segunda. El aprendizaje fue que había que acabar con la dependencia exterior. Las empresas comprobaron que no podían traer los suministros de China por las circunstancias y que era vital producir esas necesidades en Europa o en España porque en caso contrario no podían fabricar. Eso costó muchísimo. Las empresas empezaron a cambiar de proveedores, aunque les costaba muchísimo más. No tenían otra opción para seguir fabricando. Algunos productos no se podían traer, como los chips del sector de la automoción. Eso ha provocado que empresas como Tesla se hayan dado cuenta del riesgo y se han lanzado a montar factorías en Europa para que eso no vuelva pasar.

Tesla baraja invertir en Valencia.

Sí, en Valencia y en el centro de Europa ya trabaja en plantas de microchips y todo aquello que Tesla fabrica en su gran variedad de producción. La futura planta de coches eléctricos que parece que está adjudicada a Valencia y la gigafactoría de baterías de Volkswagen son algo sensacional.

¿Se han resuelto ya esos problemas con la cadena de suministro?

Sí, ahora somos más independientes. Lo hemos pagado económicamente porque es más caro, pero se ha resuelto el problema y somos más libres. Yo creo que casi todas las empresas ya tienen otro tipo de proveedores. Ya no dependen solo de China.

El puerto de València está desplazando al de Barcelona como punto de entrada de grandes operadores logísticos. ¿Valencia está preparada para crecer?

Desde el punto de vista del suelo, estamos teniendo bastantes problemas. No hay suelo, pero tenemos una ZAL (zona de actividades logísticas) que está virgen. Allí en la ZAL tenemos un terreno maravilloso y en el resto de la Comunitat Valenciana no queda prácticamente suelo. Eso va a dificultar la entrada de empresas y operadores logísticos. Pero,bueno, la ZAL ofrece muchas posibilidades de implantación de operadores logísticos.

¿Puede València prescindir de la ZAL?

No debe. Sé que la ZAL está teniendo muchos problemas [por los recursos de los ecologistas*, pero ya se van asignando parcelas.

¿Y puede prescindir València de la ampliación del puerto o sería un error?

Necesitamos suelo. Si queremos crecer, necesitamos ese suelo. En el caso contrario, nos estancaremos. El objetivo debe ser crecer con buenos servicios e infraestructuras y poder ofrecer ese gran puerto.

¿Qué ventaja ofrece València desde el punto de vista geográfico a alternativas como Algeciras o Barcelona?

El puerto de València tiene una conexión más cercana con Madrid. Somos el puerto seco de Madrid. Tenemos una gran ubicación y a eso hay que sacarle partido. El problema es que no podemos crecer si no hay más suelo.

¿Necesita el aeropuerto una terminal de carga más grande?

Tenemos un aeropuerto limitado y pequeñito. Está claro que sí. Deberíamos tener más movimiento de transporte intermodal, pero la infraestructura del aeropuerto es pequeña. El aeropuerto no tiene capacidad para crecer en carga.

Alertaba antes de la falta de suelo y también hay una carencia de naves. Según las consultoras, la tasa de disponibilidad está por debajo del 0,8 %. ¿Cómo está afectando al sector?Con el encarecimiento de las naves, los operadores buscan otras alternativas al no haber disponibilidad. Necesitamos más suelo. Será difícil porque necesitamos habilitar nuevo polígonos y ampliar los que hay. Es complicado políticamente. Si no hay suelo se encarece todo y no hay naves.

Insiste en la falta de suelo y hay un polígono de un millón de metros cuadrados en Vallada que no acaba de arrancar. Los expertos afirman que es por la falta de conexiones. ¿Tiene sentido ese polígono en Vallada?

Yo creo que sí tiene futuro porque el transporte por carretera te abre todas las puertas. Si no hay más opción, los operadores irán a Vallada, Náquera o Burriana. Mientras se generen las infraestructuras, al transporte terrestre le da igual. Está claro que lo mejor es Riba-roja, que tiene una conexión maravillosa. Si yo fuera dueño de un operador preferiría implantarme allí. Pero, bueno, con la carencia de suelo, bienvenido lo que sea.

¿Qué le falta a Vallada?

El arranque. Es como le pasó a Parc Sagunt con Mercadona. En el momento en el que se implante cualquier gran empresa, el resto irá detrás. Hace falta ese empujón.

Tesla ha puesto sus ojos en Cheste. ¿Allí hay espacio?

Acaban de ampliar el suelo industrial y cabe de sobra.

¿Qué ventaja tiene ese suelo?

Ese suelo está muy bien conectado. Las conexiones de Cheste son brutales. Tiene a 10 minutos la autovía con Alicante y Barcelona y está en plena carretera de Madrid. Y hay tren.

¿Es comparable con el suelo de Parc Sagunt desde el punto de vista de enclave estratégico?

Sí. Estratégicamente, Cheste es mejor por las conexiones por carretera y por su cercanía con València. Tesla podría utilizar también el puerto de Sagunt, pero no sería lo normal. El puerto natural es el de València.

¿Cómo va a transformar el corredor mediterráneo la logística?

Es muy importante por la unión con otros países a través del ferrocarril, que prácticamente no lo utilizamos. No lo usamos porque no hay disponibilidad y hoy por hoy es caro. Nos daría una conectividad muy necesaria. La conexión con Francia nos haría multiplicar el negocio. Necesitamos no tirar tanto del transporte por carretera.

¿Qué impacto va a tener la llegada de la gigafactoría de Volkswagen en el sector?

El impacto es brutal en todos los sentidos. Va a tener un gran impacto en la generación de empleo. Va a requerir profesionales concretos con una formación muy específica. La gran mayoría será mano de obra muy cualificada. Además, hay que tener en cuenta el parque de proveedores. La llegada de Volkswagen es muy positiva lo mires por donde lo mires.

En estos puestos será fundamental el inglés.

Sí, un buen inglés es necesario. Son multinacionales. Tú no puedes entrar a trabajar en una multinacional si no tienes inglés. Hablo de mandos intermedios y directivos. En el resto de puestos a lo mejor no hace tanta falta.

Volkswagen se ha comido Parc Sagunt II, ¿es necesario Parc Sagunt III?

Cuanto más suelo haya, mejores condiciones tendremos. Parc Sagunt crecerá con el parque de proveedores. Ha pasado con el polígono Juan Carlos I de Almussafes y los proveedores de Ford. Ya no puede crecer más y se están teniendo que ir a otros polígonos porque no hay capacidad. Es una pena porque lo que quieren las megafactorías es la cercanía para no acumular stock. Si se prevé ya una ampliación a Parc Sagunt III será perfecto porque lo llenarán.

¿Qué futuro ofrece el grado de logística de la universidad?

Muy bueno, porque ahora no existe nada. Hasta ahora para la contratación de un directivo en la cadena logística siempre buscaban ingenieros con conocimientos en organización industrial y algún máster en logística. Luego se veían ya perfiles con Administración y Dirección de Empresas o Económicas porque no hay tantos ingenieros. Desde la asociación siempre hemos luchado para lograr que alguna universidad sacara un grado. Ahora lo imparten alguna privada (Florida Universitaria) y la Politècnica. Es una versión de una ingeniería específica en el área de logística.

¿Qué puede cobrar un chaval que salga de ese grado?

Unos tres mil euros, seguro.

¿Qué perfiles son difíciles de encontrar?

Cuesta encontrar al director de operaciones. Es el que orquesta todo el departamento de logística. Tiene que ser un profesional potente con experiencia. Un universitario no empieza como director de operaciones. Son personas con experiencia de muchos años que controlan toda la cadena. Hoy ya hay mucha experiencia

Ahora estamos en pleno proceso de cambio en los vehículos de transporte por carretera. ¿Se están cumpliendo los plazos en la electrificación? ¿Cuál será el futuro del transporte pesado? ¿El hidrógeno o las baterías?

Estamos en un proceso de prueba y error. Los operadores van cautos porque el coste de la inversión en los camiones es muy elevado. Los eléctricos tienen de momento una capacidad limitada y con el hidrógeno hay todavía incertidumbre. Está claro que en un futuro no muy lejano toda la flota cambiará, pero todavía no está claro cómo lo hará.

El sector logístico valenciano está compuesto por pequeñas y medianas empresas. Fondos como Atitlán se han lanzado a comprar empresas ¿Veremos una concentración en el futuro o el sector seguirá muy atomizado?

Yo creo que no. Nunca ha habido esa concentración. Tenemos muchas pymes en la Comunitat Valenciana. Alguna empresa se pondrá tiro y querrá vender, pero no creo que llegue un fondo de inversión y compre cien empresas.

¿Cuál es el tamaño medio de las empresas logísticas valencianas?

Los operadores logísticos valencianos tienen entre 100 y 150 empresas. Luego están las empresas industriales que tienen departamentos de logística con cincuenta o sesenta trabajadores. Ahí están desde el mozo de almacén a mandos superiores.