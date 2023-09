El encarecimiento de las hipotecas y, en general, la ralentización de la actividad económica empiezan a pasar factura al mercado inmobiliario alicantino, aunque con menor intensidad que en el resto del país. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revelan que, por primera vez desde el final de la pandemia, la compraventa de viviendas descendió en la provincia en términos interanuales durante el pasado mes de julio, aunque los buenos resultados de los meses anteriores permiten que el acumulado del ejercicio aún presente un balance positivo, al contrario de lo que ocurre en el conjunto nacional.

Eso sí, desde las inmobiliarias alertan de que la caída del mercado podría ir a más en los próximos meses, ante la falta de oferta de inmuebles de precios medios que empieza a detectarse en algunas zonas de la provincia, como la ciudad de Alicante, lo que está dificultando el acceso a la vivienda de determinados sectores de población.

De momento, los datos del mes de julio recogen un descenso del 9,7% en el número de transacciones, al contabilizarse 4.122 operaciones en la provincia, frente a las 4.565 del mismo periodo de 2022. Una caída ligeramente más moderada que la registrada a nivel nacional, que fue del 10,5%.

El descenso afectó tanto a las ventas de vivienda nueva, que retrocedieron un 11,6%, hasta las 569; como a los inmuebles de segunda mano, que cayeron un 9,3%, hasta los 3.553, de acuerdo con las mismas fuentes.

Se trata del primer descenso en términos interanuales que experimenta este indicador desde febrero de 2021, cuando el inicio de la vacunación permitió que se levantaran la mayoría de restricciones impuestas para controlar la pandemia. En aquella fecha se inició un auténtico boom comprador, que se ha prolongado durante más de dos años, hasta que la inflación llevó a los bancos centrales a subir los tipos de interés y encareció las hipotecas.

Extranjeros

Alicante se había librado hasta ahora de los descensos, gracias al peso que tienen los compradores extranjeros en el mercado inmobiliario de la provincia, que suelen pagar al contado, por lo que no les afecta la subida del euríbor. De esta forma, mientras que en el conjunto del país las cifras del acumulado del año ya presentan también un descenso del 5,3%, en Alicante el balance de los siete primeros meses del ejercicio aún es positivo, con un total de 30.628 operaciones, un 5,1% más.

Sin embargo, todo apunta a que la tendencia se ha dado la vuelta también en la provincia. "La subida de las hipotecas se ha notado mucho. Hay compradores a los que ya no les da el sueldo", señala la presidenta del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Alicante, Marifé Esteso. De esta forma, la experta señala que es la demanda local la que se está viendo afectada, mientras que los compradores extranjeros se mantienen en niveles más o menos estables.

Al respecto, Esteso apunta que otro de los factores que influye en el descenso de operaciones es la falta de oferta que se registra en el segmento medio, en los pisos de entre 100.000 y 150.000 euros, que son los que más demandan las parejas jóvenes y que cada vez son más difíciles de encontrar. "Lo poco que sale al mercado y que está en buenas condiciones, se vende rápidamente. El problema es que no hay", insiste la presidenta de los API, sobre la situación que se da en la ciudad de Alicante. En otras palabras, que los inmuebles disponibles no se ajustan a las demandas del mercado, ya sea por su mal estado o su ubicación, o por un precio que ya no está al alcance de todo el mundo. Y aún menos con los tipos actuales.

Una falta de oferta que también se nota en zonas como Torrevieja. "Las inmobiliarias de la zona tienen serias dificultades para captar producto", confirma también el director general de Marsol Internacional, Pedro Menárguez, que añade a este problema la falta de suelo disponible para acometer nuevas promociones, lo que también limita el mercado.

Precios

De esta forma, a pesar de esta ralentización del mercado, los precios no dejan de subir. Así, según los datos publicados este miércoles por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, el valor tasado de la vivienda se ha incrementado un 4,5% durante el último año en la provincia, hasta situarse en una media de 1.463,8 euros por metro cuadrado. Se trata de la cifra más elevada desde el verano de 2010.

Por tipologías, la vivienda nueva ya alcanza los 1.937 euros por metro, un 6,5% más que el año pasado y su récord histórico, mientras que la usada cotiza a 1.450 euros, un 4,4% más que en 2022.