La reducción de los ingresos no recurrentes registrados durante la pandemia marcó el ejercicio del grupo sanitario privado Imed durante el pasado año, en el que, si bien consiguió mantener e, incluso, aumentar su cifra de facturación –gracias a sus ambiciosos planes de expansión geográfica-, no tuvo la misma suerte con el beneficio, que se contrajo un 41%, hasta los 16 millones de euros.

