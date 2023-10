Casi el 60% de los asesores financieros consultados por EFPA, la principal asociación que los agrupa en nuestro país, reconoce que los españoles cada vez sabemos más de finanzas. Y no solo eso: en España, según un estudio de la multinacional Intrum, más de la mitad de la población quiere mejorar su formación en este ámbito, un porcentaje que supera a la media europea y a la de Alemania, Francia e Italia. Pero aún hay más señales que invitan al optimismo. A pesar de que algo más de un tercio de los españoles admite no poseer una educación financiera ideal, todos los grupos demográficos que analiza Funcas en un sondeo reciente consultan con más frecuencia sus movimientos bancarios que hace cinco años. Saber que no se sabe es el primer paso para aprender, y seguir más estrechamente la evolución de nuestras cuentas supone también ejercer un control cada vez mayor sobre nuestras finanzas personales.

Es verdad que estas buenas noticias tienen sus sombras. La consulta más frecuente de nuestras cuentas difícilmente hubiera sucedido sin la tremenda expansión de la banca digital que alimentó inicialmente la pandemia. Por otra parte, los resultados de las encuestas de Intrum y EFPA no se entienden, según las propias entidades que las elaboran, sin la reciente y grave preocupación de los hogares por la inflación y la escalada de los tipos de interés. Los españoles hemos necesitado reveses excepcionales para ponernos al día con nuestras finanzas, y no es imposible que volvamos a perder la curiosidad cuando las aguas se calmen. Por eso, ahora es más importante que nunca aprovechar el viento a favor para seguir fortaleciendo nuestra cultura financiera y el control ya no solo de nuestros objetivos financieros inmediatos, sino también a medio y largo plazo. ¿De verdad vamos a esperar a la próxima crisis para planificar una jubilación agradable?