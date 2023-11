La 48 edición de la Noche de la Economía organizada por la Cámara de Comercio de Alicante se ha convertido este martes en todo un homenaje al empresariado provincial, encarnado en la trayectoria de los múltiples galardonados y figuras históricas del asociacionismo a los que se ha querido recordar. Una gala celebrada una vez más en el auditorio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), en la que se estrenaba como anfitrión el portugués João Negrão, que el pasado mes de octubre relevaba al belga Christian Archambeau como máximo responsable de la institución comunitaria.

Durante la gala, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha reiterado su compromiso con la provincia y con el empresariado y ha señalado que, tras las rebajas de impuestos aprobadas, al siguiente gran tarea es avanzar en la simplificacion administrativa. Tanto es así que ha instado al presidente de la Cámara, Carlos Baño, a "tirarle de las orejas" si para la próxima edición del evento no ha habido avances significativos.

Por su parte, Baño ha anunciado que tiene cerrado un acuerdo con una institución formativa de primer nivel para poner en marcha la escuela de negocios de la entidad cameral en el Panoramis.

Además de los premios que anualmente concede la Cámara a las empresas más destacadas del año en apartados como el comercio, la internacionalización o el turismo, durante el evento se ha hecho entrega de la Medalla de Oro y Brillantes -la máxima condecoración que concede la institución - al ginecólogo Rafael Bernabeu, el impulsor de la cadena de clínicas de fertilidad Instituto Bernabeu, que hoy en día cuenta con nueve establecimientos y un equipo de más de 260 personas.

Expresidentes

Pero, además, durante la gala también se hizo entrega a título póstumo de la medalla de Oro de la Orden de la Cámara de España a dos de los expresidentes de la entidad alicantina: el turronero José Enrique Garrigós -que presidió la institución entre 2009 y 2016, tras acumular una larga trayectoria empresarial, en la que lideró las negociaciones para conseguir que la CE reconociera la denominación de origen del turrón-; y el empresario de artes gráficas y presidente de la Diputación Provincial, Antonio Fernández Valenzuela, que desempeñó el cargo de máximo responsable de la Cámara de Alicante entre 2002 y 2009, en los que convirtió a la organización en punta de lanza de la defensa de los intereses de la provincia e impulsó el plan "Alicante Horizonte 2020".

Tras la entrega de las medallas, que han recogido las viudas de los dos homenajeados, Mamen Llorens y Emilia Ibiza Cerdá, respectivamente, ha tomado la palabra el presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, que ha reivindicado la figura del empresario y su labor. Así, ha defendido que en los últimos años "las empresas han demostrado ser el verdadero escudo social" y ha lamentado el "hostigamiento" que, a su juicio, sufren últimamente. También ha reclamado un política pública "para estimular, favorecer y acompañar la actividad", una política pública "pro empresa" y ha lamentado la falta de consenso político.

Junto a estas distinciones, la entidad presidida por Carlos Baño también ha querido tener un recuerdo especial en esta edición para tres destacados empresarios fallecidos este año y que jugaron un papel decisivo en el mundo del asociacionismo empresarial alicantino. Se trata del expresidente de Coepa y principal impulsor del Instituto de Estudios de la Provincia de Alicante (Ineca), Joaquín Rocamora; el también expresidente de la patronal provincial y fundador de Fempa José Luis Montes Tallón; y el que fuera presidente de la Federación Alicantina del Comercio (Facpyme) durante 19 años y de la autonómica Covaco durante otros 13 años, Pedro Reig, que también fue vicepresidente de la Cámara.

Unos reconocimientos que han entregado el presidente de la Generalitat y el de la Cámara a Fina Cañizares, la esposa de Joaquín Rocamora; Laura Montes Tallón, hija de José Luis Montes Tallón; y Joaquina Catalá y Pedro Reig, esposa e hijo de Pedro Rei.

Críticas a Pedro Sánchez

Durante su tradicional discurso, el presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, se ha referido a la actual situación política, contraponiendo la actuación del nuevo Consell liderado por Carlos Mazón, con la creado con los pactos para la investidura de Pedro Sánchez. Así, ha aplaudido las primeras medidas adoptadas por Mazón al frente de la Generalitat y le ha animado a continuar con las bajadas de impuestos y la reducción de la burocracia.

Por el contrario, se ha mostrado muy crítico con el Ejecutivo estatal, del que ha asegurado que no hay "argumentos para pensar" que tenga a Alicante entre sus "prioridades" y que, según ha afirmado, "denigra de forma permanente la figura del empresario". "No esperamos mucho de un Gobierno que se sostiene abriendo heridas entre los españoles", ha recalcado, antes de señalar que se "hace muy difícil entender que siete diputados catalanes valgan mucho más que 12 diputados de Alicante". Una afirmación que ha desatado los aplausos del auditorio.

Una situación ante la que ha hecho un llamamiento a la unidad de los empresarios, a los que ha instado a dar "un paso adelante" para defender los intereses de la provincia y demostrar que "no somos empresarios de segunda y que somos tan buenos o mejores que los empresarios vascos y catalanes".

Entre otras cuestiones pendientes, Baño también se ha referido al déficit hídrico para reclamar altura de miras a administraciones y fuerzas políticas, y forjar un frente común en torno a la recién creada Mesa del Agua de la Comunidad Valenciana.

Baño también ha aprovechado para anunciar que la entidad ha cerrado un acuerdo "con una entidad líder en el mundo de la formación" -cuyo nombre no ha desvelado-, para poner en marcha la escuela de negocios que proyecta en Panoramis, donde también tendrá su sede la propia Cámara. Un proyecto que, según el dirigente empresarial, convertirá a Alicante "en un foco diferencial y de alta calidad, así como en un polo de atracción de talento" para nutrir a las empresas de la zona.

Previamente, el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, ha aprovechado su intervención para animar a las autoridades y el tejido empresarial de la provincia a participar en la consulta pública que el organismo europeo va a realizar para diseñar su nuevo plan estratégico, que abarcará hasta 2030, tal y como ya anunció en el Foro Alicante del Club INFORMACIÓN. Una consulta que, según ha avanzado, se pondrá en marcha el próximo 4 de diciembre.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha aprovechado para hacer balance de sus primeras medidas y ha repasado las rebajas de impuestos que ha aprobado hasta la fecha, como el de Sucesiones y Donaciones o la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para los más jóves. También ha hecho gala de los primeros pasos que se han dado en el adelgazamiento de la Administración que, según ha recordado, supondrá un ahorro de 20 millones esta legislatura.

Conocedor de la dinámica de la Noche de la Economía, también se ha mostrado ansioso por poder rendir cuentas el próximo año en este mismo foro. "Espero que me tiren de la oreja si no se ha aprobado el plan simplifica y el canal de empresas, para que cada empresario sepa en todo momento en qué mesa se encuentra su expediente. También si no hemos conseguido que la declaración responsable sea la norma y no la excepción y que el silencio administrativo sea positivo", ha apuntado sobre sus prioridades, antes de dejar claro que quiere una administración que trate "a quienes creen empleo como presuntos inocentes y no como presuntos culpables".

También ha aprovechado para defender la concesión de una subvención de 1,5 millones para la construcción de la nueva sede de la Cámara de Alicante, a pesar de los recortes en otros departamentos. "Es una prioridad porque sé qué es capaz de hacer la Cámara", ha asegurado antes de bromear sobre que no lo hacía por estar en "excedencia" como trabajador de la institución. Así, ha recordado los miles de jóvenes que han tenido una oportunidad con los planes PICE.

Por otro lado, también ha insistido en tender la mano a los partidos de la oposición para lograr consenson en aquellas cuestiones en las que sea posible, entre las que ha citado el agua o la reivindicación de una financiación autonómica justa. Y en este apartado de reivindicaciones y recordando el trabajo que realizaron en su día varios de los homenajeados para traer el AVE, también ha señalado que trabajarán para poner en marcha la reclamación de la segunda pista del Altet lo antes posible.

Por último, ha bromeado sobre las ocasiones en que le preguntan si es más del ala dura del PP, de Isabel Díaz Ayuso, o de la moderada de Juan Manuel Moreno Bonilla. Parafraseando a Fernández Valenzuela ha dicho: "Yo lo que soy es alicantino, que es mi manera de ser valenciano. Somos valencianos de primera división y lo somos porque somos alicantinos", ha insistido.

Los premiados

En cuanto a los premiados en la convocatoria que anualmente organiza la entidad cameral, la empresa Multiacústica, de Alicante, se ha llevado el galardón en la categoría de Comercio. En el apartado de Turismo el reconocimiento ha sido para el Hotel Casa Alberola Curio Collection by Hilton, también de la capital de la provincia. El reconocimiento a la compañía más innovadora ha sido para el desarrollador de software de identificación digital Facephi; el premio a la Internacionalización lo ha recibido Vigilant, de Benidorm; el de Industria ha sido para Grupo 3Dsolutions, de Pedreguer; mientras que el fabricante ilicitano de calzado Paredes se ha alzado con el galardón en la categoría de Propiedad Intelectual.

El evento ha contado con la presencia de numerosos representantes del mundo empresarial y económico de toda la provincia, además del presidente del Consejo Autonómico de Cámaras, José Vicente Morata; y del presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet. Por la parte política, además de Mazón, han estado presentes los consellers Ruth Merino y José Antonio Rovira, además de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y el presidente de la Diputación Provincial, Toni Pérez, entre otros muchos.