«Las familias han hecho un ejercicio de seriedad para pagar la hipoteca»

El presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Santos González, ha visitado Alicante este jueves para participar en el congreso Vivienda: Cuestiones Actuales que ha organizado la Cátedra de Derecho Inmobiliario Registral Bienvenido Oliver de la Universidad de Alicante. Allí ha analizado la situación del mercado y ha concedido esta entrevista.

Los últimos datos apuntan a una caída del 29,6% en la concesión de hipotecas en septiembre, ¿hasta cuándo seguirá reduciéndose el crédito?

Eso está muy ligado al crecimiento de los tipos de interés que, lógicamente, está demorando la compra de viviendas y, como consecuencia, la solicitud de hipotecas. También hay que tener en cuenta que comparamos con el año 2022, que fue excepcionalmente bueno, por lo que esa caída tiene también un componente estadístico importante. Pero, bueno, mientras los tipos sigan altos, se seguirá demorando las compras y la concesión de hipotecas. Por tanto, esto todavía va a durar unos meses más.

¿Y qué previsiones tienen sobre la evolución de los tipos de interés?

Hablar de tipos siempre es difícil porque ahí tenemos que mirar al Banco Central Europeo, que es el que maneja los tiempos. Lo que sabemos, dicho por la señora (Christine) Lagarde, es que parece que el máximo ya lo hemos alcanzado. Y, efectivamente, el mercado ya descuenta que eso es así. ¿Cuándo bajarán? Bueno, el último dato de inflación ha sido muy bueno, en la medida en que tengamos dos, tres, cuatro meses donde vaya bajando, pues es razonable pensar que los tipos irán bajando. Yo espero que a lo largo del primer semestre del año que viene empecemos a ver alguna caída leve.

¿Cómo va a afectar al mercado inmobiliario?

Lo primero que hay que tener en cuenta es la estructura del mercado inmobiliario, que está muy enfocado a rentas medias, a inversores, a gente que ahora tiene dinero en el banco y no se lo remuneran y se compran un apartamento. También hay muchos extranjeros que vienen y compran viviendas y que no utilizan hipoteca. Esto hace que la estructura de demanda del mercado inmobiliario sea fuerte. El principal problema está en los jóvenes y la gente con menos renta, pero es que en estos momentos no forman parte del mercado.

¿Por qué no ha funcionado el Código de Buenas Prácticas para hipotecados que puso en marcha el Gobierno y que ha tenido un número de peticiones muy bajo?

Sí, sí que ha funcionado. Lo que pasa es que las previsiones que se tenían de que fuera a afectar a un millón de personas eran una exageración. Lo que hemos visto es que la morosidad no crece y que los bancos también son capaces de renegociar con sus clientes.

Esa es otra gran pregunta, ¿por qué no ha subido más la morosidad, con lo que se han encarecido las hipotecas?

Pues es posible porque los presupuestos familiares se reajustan. Estamos hablando que los compradores de vivienda en nuestro país no son mayoritariamente personas vulnerables, no es gente que tiene dificultades para llenar la cesta de la compra a final de mes. Estamos hablando de personas que tienen un nivel de renta un poco más alto y, además, tienen ahorros. Con lo cual, se están produciendo renegociaciones y se están produciendo cancelaciones parciales anticipadas, porque prefieren destinar un dinero que tienen en la cuenta y que no les renta a rebajar el saldo hipotecario. Y también reestructuran sus gastos. Si hay que pagar 200 o 300 euros más de hipoteca, pues se sale menos o las vacaciones son más cortas. En fin, yo creo que eso es un ejercicio de seriedad por parte de las familias.