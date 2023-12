La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que del anticipo del 70 % de ayudas directas de la PAC que la Conselleria de Agricultura debería haber hecho efectivo antes de concluir el mes de noviembre únicamente los agricultores y ganaderos de la Comunidad Valenciana han recibido el 21,88 %.

Según explican desde la organización agraria, por las especiales dificultades de la presente campaña, la Comisión Europea autorizó a los Estados miembros a realizar anticipos de hasta un 70 % de los pagos directos de la PAC. Este anticipo podía hacerse efectivo entre el 16 de octubre y el 30 de noviembre de 2023, puesto que, a partir de esa fecha, los organismos competentes pueden realizar ya pagos ordinarios.

La mayor parte de las comunidades autónomas se ha situado por debajo del porcentaje del 70 %, la media está en el 41%, pero según La Unió, las cifras de la Comunidad Valenciana la sitúan en el vagón de cola de los pagos. Es el número doce en la lista de porcentaje avanzado, sólo por delante de Murcia que ha anticipado el 4,05 % o de las tres últimas como Asturias, Cantabria o Cataluña que no han realizado ningún pago en forma de anticipos.

Según la estimación del Ministerio de Agricultura, el anticipo debería llegar a suponer el adelanto de unos 3.350 millones de euros a los agricultores y ganaderos españoles. Sin embargo, las solicitudes de prefinanciación de las comunidades autónomas ya rebajaron inicialmente esa cifra hasta los 2.759,4 millones de euros, de los que 46,3 millones de euros eran para la Comunidad Valenciana, lo que, afirma La Unió, ya no sería un 70 %, sino sobre el 48 % en este territorio.

A fecha de 26 de noviembre, a falta de cuatro días para que los pagos puedan considerarse anticipos, las comunidades autónomas habían abonado, según los datos de pagos del FEAGA, únicamente 1.952,6 millones de euros, unos 21,17 millones en la Comunitat Valenciana, lo que representa apenas un 41% de las ayudas directas en toda España y un 22% en la Comunidad Valenciana.

“Anuncian el anticipo del pago de la PAC del 70% a bombo y platillo y luego se queda al final en pura propaganda”, critica Carles Peris, secretario general de La Unión. Al final las únicas comunidades autónomas que se han aproximado al 70% son Castilla y León y Navarra.

La mayor parte de las cantidades abonadas en el conjunto estatal se corresponden con adelantos de la ayuda básica, la redistributiva y el complemento a jóvenes. En muy pocas comunidades autónomas (Castilla y León, Comunidad Valenciana, Navarra, fundamentalmente), se han pagado anticipos sobre los ecorregímenes o las ayudas asociadas.

Las administraciones se excusan en que el período de solicitud se amplió hasta el 30 de junio y ha dejado menos plazo para que se hagan los controles necesarios para el pago. “Sin embargo, lo que no dicen es que, en muchos sitios, aunque la ventanilla se abría oficialmente el 1 de febrero, no se pudieron presentar expedientes hasta mediados de abril” recuerdan desde la organización, “y que los plazos han sido los mismos para las que han pagado y para las que no”. La Unió considera que es una cuestión de previsión, de agilidad administrativa y de voluntad política. “Las que han querido pagar, han podido y lo han hecho” concluye la organización.

Carles Peris indica que “los agricultores y ganaderos valencianos están descapitalizados y necesitan ese dinero de anticipo para hacer frente a una campaña con elevados costes de producción y donde el rendimiento de las cosechas, sobre todo por la falta de lluvias, ha sido muy bajo. En consecuencia, la renta ha estado por debajo de lo que sería deseable y no es un capricho pedir ese dinero hasta el máximo permitido.