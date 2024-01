El Gobierno da a Volkswagen treinta meses más de plazo para acabar la gigafactoría de Sagunto

El Gobierno ha dado a Volkswagen treinta meses más de plazo para acabar la gigafactoría de baterías de la localidad valenciana de Sagunto. El Ejecutivo admite que el primer Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) partía de unas "premisas muy exigentes" y abre la puerta a todos los adjudicatarios de los fondos a que terminen los proyectos a principios de 2028. Inicialmente, las condiciones del Perte VEC obligaban a los adjudicatarios a acabar los proyectos en otoño de 2025 (hecho que obligó a Ford a renunciar a 106 millones para la electrificación de Almussafes). La multinacional alemana asegura que sigue con el calendario previsto y que producirá baterías en 2026. La compañía todavía no ha adjudicado las obras de la planta (de momento está ejecutando los trabajos previos) pese a que inicialmente tenía que estar lista dentro de 21 meses (en septiembre de 2025).

El Ejecutivo justifica la prórroga (que beneficia a todos los proyectos con fondos del Perte VEC I) en que durante la ejecución real de estas actuaciones han aflorado diversas problemáticas derivadas tanto de los cuellos de botella de la cadena de valor (esencialmente en el ámbito de las baterías) como de cambios de la tecnología para 'estar a lo último' en un sector emergente. Además, recuerda que el primer Perte obligaba a presentar consorcios con muchas empresas (el liderado por Volkswagen está compuesto por 62), lo que "se traduce en mayores tiempos" a la hora de tomar decisiones que "en procesos de ayuda individual". El Gobierno añade que también se han reportado problemas coyunturales en el suministro de materias primas, "especialmente en aquellos puntos de la cadena de valor que son críticos para el desarrollo global y específicamente los relacionados con materias primas de baterías y semiconductores".

A la espera

Volkswagen presentó hace poco más de un mes el proyecto (bajo un compromiso de confidencialidad) a un grupo de grandes constructoras que optan a ejecutar las obras de la gigafactoría. La compañía todavía no ha adjudicado los trabajos, pero ayer incidió en que sus plazos "no han variado" y que las primeras celdas saldrán de la planta de Sagunt en 2026. En cualquier caso, ya no tiene la presión de los plazos que marcaba el primer Perte VEC y ahora dispone hasta marzo de 2028 para acabar todo el proyecto (siempre que lo pida formalmente y justifique la necesidad de la prórroga).

Ford

Ford renunció hace un año a las ayudas del Perte VEC I de 106 millones de euros tras revisar sus previsiones para Europa y retrasar sus planes de producción en España. El problema de fondo es que los fondos europeos de reconstrucción (que se distribuyen a través de los perte) estaban pensados para impulsar la reactivación económica de forma rápida y Bruselas estableció como condición que los proyectos industriales estuvieran ejecutados antes del fin de 2025. Tras la renuncia de Ford, el Gobierno pidió a la Comisión Europea y consiguió que los fondos del segundo Perte VEC se pudieran gastar hasta 2028. Con la medida ha conseguido que Ford vuelva a optar a los fondos para electrificar Almussafes (lo que implica garantizar el futuro de la planta).

Plazo extra

El Gobierno ha dado ahora un paso más y ha extendido ese plazo extra a todos los proyectos del Perte VEC I que lo necesiten y justifiquen la petición. Volkswagen fue el principal beneficiario de las ayudas del primer Perte VEC con 397 millones para el proyecto Future: Fast Forward, que incluye la electrificación de las plantas de automóviles de Martorell (Barcelona) y Landaben (Navarra), y la gigafactoría de Sagunt. Otros beneficiarios fueron Mercedes (170 millones), Hub Tech Factory (107 millones), Opel (52 millones) o Renault (40 millones).