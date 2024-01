Alicante será una de las provincias más beneficiadas por la subida del 5% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) pactada entre el Gobierno y los sindicatos debido al gran número de trabajadores que se rigen directamente por este indicador, pero también por el bajo nivel de los sueldos que contemplan muchos convenios de la zona, que ahora deberán revisarse. No en vano, la demarcación es la quinta con las retribuciones medias más bajas de todo el país, según los últimos datos oficiales de la Seguridad Social.

De esta forma, en total cerca de 100.000 alicantinos verán mejorados sus ingresos con la aplicación del nuevo SMI, según los cálculos del sindicato CC OO, prácticamente la mitad de todos los que verán subir su sueldo en el conjunto de la Comunidad Valenciana por el mismo motivo. A nivel nacional, este mismo sindicato calcula en casi dos millones los beneficiados, una cifra que el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Perez, elevaba hasta los 2,5 millones al anunciar el acuerdo.

El pacto alcanzado, del que se ha descolgado la patronal, supone que el salario mínimo mensual subirá de 1.080 euros a 1.134 euros mensuales, en ambos casos multiplicado por 14 pagas. Es decir, que el nuevo SMI será de 15.876 euros brutos al año.

Un incremento que afectará directamente a todos aquellos trabajadores que ahora mismo no están protegidos por ningún convenio, como ocurre con las empleadas de hogar o los de muchas pymes y micropymes. También tendrá especial incidencia en sectores como la agricultura, donde el salario de los jornaleros va igualmente ligado a este ingreso mínimo.

Pero, además, en el caso de Alicante la subida del SMI también obligará a revisar las tablas salariales de algunos convenios colectivos que, en sus categorías más bajas, incluyen retribuciones por debajo de esa cantidad, la mayoría de ellos vinculados al sector servicios. Sería el caso del convenio provincial de supermercados y comercios de alimentación o el de la limpieza, por citar algunos ejemplos.

"Es imprescindible que los salarios sigan subiendo. No podemos tener trabajadores que no lleguen a fin de mes mientras el turismo bate récords, la hostelería bate récords y casi todos los sectores de la provincia presentan buenas cifras", señala el secretario general de CC OO en l'Alacantí i les Marines, Francisco García. En este sentido, el dirigente sindical reclama, además, que la subida se traslade de forma efectiva a los trabajadores y que no ocurra como en ocasiones anteriores, en las que, según afirma, muchos empresarios compensaron el aumento del SMI con la reducción o la supresión de algunos complementos.

Por su parte, la secretaria general de UGT en l'Alacantí-la Marina, Yolanda Díaz, destaca que la medida beneficiará especialmente a dos de los colectivos más desfavorecidos en el mercado laboral, como son las mujeres y los jóvenes, que suelen ocupar los empleos peor remunerados. "Es una forma de contribuir a que la brecha de género se cierre", asegura sobre el acuerdo firmado en Madrid. Además, recuerda que el consumo es el principal motor de la economía, por lo que considera que también favorecerá el crecimiento de la actividad.

Empresarios

Como era de esperar, no comparten esta opinión desde la patronal autonómica CEV, que considera que la actual coyuntura de desaceleración no es la más propicia para un nuevo aumento de costes para las empresas. Así, desde la organización presidida por Salvador Navarro, recuerdan que las compañías ya tienen que soportar un considerable aumento de costes energéticos, de materias primas y de los tipos de interés, por lo que consideran que la prioridad debería ser mantener el actual nivel de empleo. Un objetivo para el que creen "necesario llevar a cabo un incremento (salarial) acompasado con la coyuntura".

Además, también lamenta que el Gobierno no haya incluido su petición de revisar el precio de los contratos públicos para poder repercutir en los mismos este incremento del SMI.

Mucho más contundente se ha mostrado el presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, que ha calificado el acuerdo entre Gobierno y sindicatos de "ruinoso" para el sector. Un sector en el que la mano de obra representa "más del 50% de los costes totales" y que se ve obligado a competir con las importaciones de países con unos salarios mucho más bajos. "Nosotros no estamos en contra de que la gente gane más dinero y pueda vivir mejor, pero debería existir algún tipo de cláusula de salvaguarda para el producto nacional. De lo contrario, no podremos competir", insiste Andreu.