La escasez de profesionales debidamente cualificados se agudiza en el mercado laboral español. Un problema habitual desde hace años en otras economías europeas y que va cogiendo relevancia en España, pese a sus persistentemente altas tasas de desempleo. El 75% de las empresas, es decir, tres de cada cuatro, sufren o directamente no encuentran el perfil que necesitan para ingresar a sus plantillas. Así lo constata el informe anual de tendencias de recursos humanos elaborado conjuntamente entre Randstad y la gran patronal CEOE, que detecta un incremento de tres puntos respecto al año anterior en cuanto a problemas de reclutamiento.

La falta de profesionales es un clamor sectorialmente extendido entre las empresas españolas, desde perfiles poco cualificados (como camareros) hasta altamente formados (como analistas de ciberseguridad). Sin embargo, no existen cifras fiables para medirlo, ya que las estadísticas oficiales del INE limitan las vacantes disponibles en España a unas 150.000, una proporción sustancialmente menor a la habitual en el resto de Europa. No obstante, el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Félix Peinado, ha avalado los datos presentados este martes por Randstad y la CEOE. "La situación de España es totalmente semejante a la que está viviendo el mundo", ha coincidido.

"Las empresas necesitan gente y les hace falta gente", ha resumido el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, durante la presentación del estudio. Los datos del mismo, elaborado en base a encuestas a 300 empresas que operan en territorio español, revelan una "escasez genuina" de profesionales. No es que no haya gente para trabajar en un país con 2,7 millones de personas apuntadas al paro, sino que la oferta no casa con la demanda. Es decir, según la versión avalada por la patronal, no es una cuestión meramente de sueldo, sino que las empresas se quejan de que las aptitudes de los trabajadores disponibles no encajan con lo que ellas precisan.

Más empresas a las que les cuesta encontrar gente y más dificultades para aquellas a las que ya les costaba. Así lo señala el informe, según el cual el la mitad de los directivos entrevistados considera que durante este 2024 será más difícil cubrir una vacante de lo que fue en 2023. El estudio de la consultora y empresas de trabajo temporal no detalla en qué sectores concretos escasea esa mano de obra.

Desde el Ministerio de Trabajo y los sindicatos apuntan a que la causa de la falta de candidatos para determinadas ofertas laborales es que las condiciones de las mismas son malas (o bien pagan poco o bien los horarios son complicados). Pero no es esta la versión que dan las empresas, que minimizan la cuestión salarial. Solo el 31% de las encuestadas señala unos sueldos "poco competitivos" como el motivo por el que le cuesta encontrar gente. Más del doble, el 75%, afirman que el problema es que no existen en el mercado los trabajadores debidamente formados y con las habilidades para hacer el cometido que los jefes pretenden encomendarles.

En consencuencia, las recetas que están aplicando las empresas para paliar esa falta de perfiles y competir con sus rivales para captar a los pocos empleados que les encajan no van por la vía de subir salarios. El 46% de los directivos entrevistados por Randstad afirma cultivar lo que bautizan como "marca empleadora", es decir, reforzar la imagen de que su empresa es un sitio agradable y atractivo donde trabajar. Mientras que solo el 32% opta por aumentar directamente los salarios para incentivar a gente que acepte sus ofertas de empleo.

Uso creciente de la IA

2023 fue el año de la irrupción del asistente digital ChatGPT, que ha intensificado el debate sobre qué impactos tendrá la adopción de la inteligencia artificial en las empresas en términos de empleo. Preguntadas por Randstad, el 46% de las 300 empresas encuestadas reconoce utilizar ya IA en alguno de sus procesos productivos.

Si bien desde Randstad reconocen que no han evaluado al detalle qué impactos futuros tendrá la generalización de la inteligencia artificial, sí analizan qué impactos ha tenido hasta ahora, en una fase muy incipiente y limitada. De momento, en el 90% de los casos no ha existido efecto, mientras que en 8% el impacto fue positivo y solo en el 2% se produjeron reducciones de plantilla asociadas de forma directa con la IA.