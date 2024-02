Los promotores alicantinos apuntan a Florida para captar compradores norteamericanos

Ni la fría Chicago, ni la populosa Nueva York. Florida es el mercado estadounidense donde los promotores alicantinos han detectado un mayor interés por comprar una segunda residencia en la Costa Blanca y donde van a concentrar sus esfuerzos este año, dentro de la estrategia que los empresarios han puesto en marcha para abrirse un hueco en este país. Una estrategia con la pretenden diversificar aún más la procedencia de los compradores de vivienda en la provincia, de una forma similar a cómo lo hacen los exportadores industriales para no depender en exceso de ningún mercado.

De esta forma, durante los próximos meses la Asociación Provincial de Promotores de Alicante (Provia) tiene previsto organizar la visita a la zona de alrededor de 40 agentes inmobiliarios de este estado norteamericano que se han mostrado dispuestos a comercializar entre sus clientes propiedades ubicadas en la provincia. Unos viajes conocidos en el sector como "product tours" con los que se pretende que estos profesionales conozcan mejor las características del destino –el estilo de vida, las dotaciones con que cuenta la zona- y también la oferta inmobiliaria que existe.

El propio secretario general de Provia, Jesualdo Ros, reconoce que Florida no fue el primer mercado en el que pensaron dentro de esta estrategia para captar compradores norteamericanos, que dio sus primeros pasos justo antes de estallar la pandemia. No en vano, esta zona de Estados Unidos –con su capital, Miami, a la cabeza- es conocida precisamente por ser destino de turismo residencial, donde muchos estadounidenses compran viviendas turísticas para pasar sus vacaciones y sus años de retiro. Es decir, que se percibía más como un posible competidor que como fuente de clientes.

Sin embargo, es donde los esfuerzos de promoción de la organización ha encontrado un mayor eco, en especial entre los profesionales del sector. Al respecto, Ros destaca que muchos de estos agentes cuentan con importantes redes de captación de clientes que abarcan no solo Estados Unidos, sino también Latinoamérica y que podrían servir para canalizar la demanda de otros mercados hacia la Costa Blanca.

De los primeros contactos que ya han mantenido en estos años, el secretario general de Provia destaca la buena impresión que suele causar la provincia. "Se percibe muy bien la calidad de vida de la zona; también los precios, que se ven bastante más asequibles para el nivel adquisitivo de los clientes de la zona; y, además, se valora mucho Alicante como punto de conexión con el resto de Europa", señala el portavoz de los promotores alicantinos. De hecho, es precisamente esa imagen de Mediterráneo europeo lo que más llama la atención y más seduce al público norteamericano.

Medio plazo

A pesar de las buenas perspectivas, Jesualdo Ros también deja claro que se trata de una estrategia de trabajo a medio y largo plazo, como las que desarrollaron en su día para abrir el mercado polaco –que en la actualidad ya es el cuarto mercado en importancia para las inmobiliarias alicantinas- y el de otros países europeos.

Desde Provia también advierten de que una de las claves para atraer a clientes del otro lado del Atlántico es la posibilidad de que puedan alquilar y sacar rentabilidad de su vivienda durante los periodos que no la utilicen. Por este motivo consideran clave que no se produzca un endurecimiento de la normativa que pueda limitar esta posibilidad, en referencia a los planes que baraja la Generalitat para limitar los alquileres turísticos. Unas limitaciones que, desde la organización empresarial, pide que se restrinjan a los centros de las ciudades y que no afecten a las zonas con mayor presencia de segundas residencias.

De igual modo, desde la organización consideran que, a medio plazo, también será fundamental conseguir una conexión directa entre Estados Unidos y Alicante para mantener este negocio, por lo que reclaman a las administraciones que no se olviden de El Altet dentro de los esfuerzos que están realizando para lograr ese enlace con la Comunidad Valenciana.

Otros mercados

Por lo demás, tras la caída de ventas registrada el año pasado, Provia prevé un ejercicio de normalización en la venta de viviendas. Por países, Jesualdo Ros estima que aún queda cierto recorrido al alza en el mercado polaco, por la inestabiliad de Ucrania, mientras que existen más dudas, por ejemplo, con respecto a los Países Nórdicos o Alemania. En este último caso, por ejemplo, se observan factores negativos, como la recesión de su economía, pero también hay otros positivos, como el desvío de compradores desde Baleares en busca de precios más asequibles. El año pasado hasta el 65% de todas las viviendas de nueva construcción que se vendieron en la provincia fueron adquiridas por ciudadanos extranjeros, según datos del Colegio Notarial.