Somium de Marjal Grupo se alza con un prestigioso galardón europeo como mejor desarrollo sostenible residencial

Somium, la división residencial premium de Marjal Grupo, se ha alzado en Londres con un premio en el prestigioso certamen de los International Property Awards. La compañía alicantina ha sido premiada en la categoría de "Mejor Desarrollo Sostenible a nivel internacional".

La promotora inmobiliaria Somium Premium Properties logra este reconocimiento que reconoce los principales proyectos de su categoría en unos galardones que son considerados como los Oscar del sector inmobiliario.

La decisión del jurado, compuesto por 90 expertos y reconocidos profesionales del sector inmobiliario en el mundo, concedió el reconocimiento a la promotora alicantina en el transcurso de la gala celebrada el pasado 22 de febrero en el legendario hotel Savoy de la capital británica.

En la misma categoría competían algunos de los mejores proyectos del mundo, entre los que se encontraba The Sustainable City by SEE Holding en Arabia, o Six Senses Residences The Forestias by Magnolia Quality Development Corporation Limited en Asia Pacífico.

Evaluación

Los aspectos evaluados en esta categoría reconocen el inteligente equilibrio logrado entre los aspectos tradicionales del sector (diseño, confort y calidad de fabricación) conjugados con el cuidado y la integración en el entorno, y la excelencia en la adopción tecnológica e innovadora de los criterios de sostenibilidad utilizados.

Marjal Grupo señala que este reconocimiento refuerza el proyecto "Well-living by Somium" desarrollado sobre un conjunto de villas sostenibles ubicadas en el premiado entorno de primer nivel "Las Colinas Golf & Country Club" en el sur de la provincia. Estas exclusivas villas han sido diseñadas con la colaboración de prestigiosos equipos de arquitectura y cuentan con algunas de las mejores certificaciones de eficiencia energética reguladas por la Unión Europea, destaca la compañía.

Las viviendas están concebidas desde criterios de diseño bioclimático que aprovechan la forma y disposición de los espacios para favorecer la ventilación y la insolación inteligente. La energía renovable obtenida mediante geotermia y placas solares y la tecnología domótica al servicio de la sostenibilidad complementan la experiencia premiada.

Una villa de Somium. / Información

Cambio climático

La preocupación por el impacto sobre el cambio climático y la crisis energética han puesto de manifiesto la necesidad de que las industrias busquen soluciones acordes a los tiempos y prioridades.

De este modo, Somium Premium Properties asegura que adquirió el compromiso de contribuir a transformar este impacto con su apuesta por la edificación sostenible y la implementación de los certificados GBCe, Green Building Council Bureau y Valoriza de Eco Circular, organismos garantes de procesos de edificación sostenible y gestión circular de residuos. Con este programa de villas unifamiliares ha obtenido la máxima puntuación de todos los edificios valorizados en la Costa Blanca, destaca Marjal Grupo.

"En el sector de la construcción es imprescindible un cambio firme y sólido. Construir edificios más eficientes y sostenibles no es un reto fácil de llevar a cabo, pero gracias a los nuevos métodos y la innovación continua en materiales constructivos hoy es más que posible", destaca la promotora inmobiliaria.

Calacatta de Somium. / Información

Reconocimiento

El CEO de Somium Premium Properties y Grupo Marjal, Javier Fur, quien recogió el galardón, destacó que con este galardón se ha podido comprobar "el reconocimiento de profesionales, instituciones y usuarios, lo que nos reafirma y empuja a seguir siendo tan inconformistas".

Fur añade que tras más de 40 años de experiencia, estos premios motivan "a seguir contagiando la idea de que el impacto positivo en la vida de las personas y nuestro entorno también nos hace mejores nosotros".

La responsable de Estrategia del grupo, Rosalía Sanz, puso de relieve la importancia de la filosofía "Well-living" como parte del éxito, "el equilibrio entre bienestar, habitabilidad e integración con el entorno, definen la calidad del diseño. Y eso es algo que el jurado tuvo muy presente a la hora de elegirnos", asegura.