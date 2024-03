Mujeres que toman el relevo a los hombres

A sus 26 años, Ana Martínez es gerente adjunta de la empresa de construcción que fundó su padre en San Isidro, Grupo Geos, y que, al cierre de 2023, facturó 4,2 millones de euros, cifra que este año aumentará por los importantes contratos firmados, como los tramos de vía férrea en Castellón o en la línea Alcoy-Xàtiva. «En lo que llevamos de año tenemos firmados ya 2,5 millones en contratos», señala con orgullo.

Ana es la representación de que los estereotipos son solo eso, y hay que romper con ellos. Es mujer, joven e hija del propietario de la empresa. A priori, tres aspectos que, a algunos, los más retrógrados, les haría dudar de su valía. Pero se ha ganado a pulso el puesto directivo que ocupa. «Soy muy ambiciosa, me exijo mucho y empecé en la empresa desde abajo, haciendo labores de administración, poco a poco fui cogiendo más responsabilidades, hasta hice el curso de formación de movimiento de tierras», señala la gerente adjunta.

Ana Martínez, gerente adjunta de Grupo Geos, subida en una elevadora de su mercantil en San Isidro. / Áxel Álvarez

Ana es uno de los muchos ejemplos de mujeres que han alcanzado lo más alto en las empresas, dirigiéndolas, hasta hace no tanto tiempo un terreno casi exclusivo de los hombres. Las mujeres ocupan ya el 40 % de puestos directivos en España, que está a la cabeza de la Unión Europea, según el informe «Women in Business 2024» que desde hace veinte años elabora la Grant Thornton (GT) para medir la representación en puestos de alta dirección.

Cuatro de cada diez altos puestos ejecutivos en empresas del segmento middle-market, aquellas mercantiles que son demasiado grandes para ser pymes pero que no llegan a la categoría de grandes empresas, los ocupan mujeres. Y la Comunidad Valenciana lidera la clasificación regional en materia de mujeres líderes, con un 44 %, seguida por las Islas Canarias (42 %), Galicia (41 %) y la Comunidad de Madrid (40 %).

Cambio de mentalidad

Lo que está cambiando, afortunadamente, es la mentalidad de la sociedad. «Con el trabajo que han hecho otras mujeres para eliminar barreras yo lo he tenido más fácil, y no me he topado con nadie que me tratara de manera distinta por ser mujer, ni me he sentido discriminada», asegura esta directiva que estudió Terapia Ocupacional y que pronto vio que su vocación también era dirigir equipos, cursando un Máster de Administración de Empresas.

«Quiero ganarme el puesto por mi valía, que no se me juzgue, y para ello hay que ponerle actitud y ganárselo» Ana Martínez — Gerente adjunta del Grupo Geos

Se mueve como pez en el agua en un sector, el de la construcción, muy masculinizado, donde dirige un equipo de 44 personas, seis de ellas mujeres que ocupan puestos de administración, contabilidad e ingeniería de obra civil. «No hay obreras, pero cada vez hay más presencia femenina en el sector, no se puede pasar de cero a cien en poco tiempo, pero sí que se ve ahora una igualdad», señala la gerente adjunta de la empresa que fundó en 2003 su padre, Trino Martínez, hacia quien se deshace en elogios por los valores que ha inculcado tanto a su hermana como a ella, y hacia su madre, también emprendedora.

Ana Martínez en las instalaciones de Geos en San Isidro. / Áxel Álvarez

Pese a su juventud, tiene las ideas muy claras. «Quiero ganarme el puesto por mi valía, que no se me juzgue, y para conseguirlo hay que poner actitud y ganárselo, hay que trabajar por lo que crees y tener claro el foco e ir a por él», indica, demostrando su gran madurez.

Se siente orgullosa de haber impulsado un plan de igualdad en el Grupo Geos y apoya la concienciación laboral. «Las personas felices dicen que son un 33 % más productivas», y eso, afirma esta directiva de la Vega Baja, lo sigue como un mantra.

Castillo Trans

No muy lejos de San Isidro, en la misma comarca, Gloria Romera dirige, en Benejúzar, la empresa de logística y transporte más importante de la provincia de Alicante, y la segunda de la Comunidad Valenciana, Castillo Trans. Una responsabilidad que asumió en 2008 tras entrar como socia de lo que era una empresa familiar.

Esta alemana, con padres de origen español, se afincó en nuestro país en 2001, y ha ocupado varios puestos en la empresa, muchos de ellos de responsabilidad como jefa de importación o directora de operaciones. «Al principio, cuando iba a convenciones, me miraban raro, hablamos de hace veinte años y, una vez, siendo jefa de operaciones, fui con el jefe de exportación a una reunión y uno de los que había allí se dirigió a él diciéndole ‘si te has traído a la secretaria y todo’, y su cara fue un poema cuando al cerrar la negociación fui yo quien tomó la palabra como responsable de operaciones», recuerda como anécdota, una de las pocas situaciones machistas que ha vivido porque, asegura, «nunca he tenido problemas con los hombres; al revés, me he visto beneficiada».

Y lo explica. «La mujer, si se sabe poner en su sitio, tiene más beneficios que los hombres. En una negociación tenemos más mano izquierda, los hombres suelen actuar por impulsos, y yo nunca me he tenido que imponer, al revés, me miran con admiración los hombres porque saben lo duro que es este sector», explica la CEO de Castillo Trans, empresa que comenzó transportando alcachofas a la frontera con Francia y que ahora cuenta con una flota media de más de 500 camiones, 200 de ellos propios.

La CEO de Castillo Trans, Gloria Romera, posa en las instalaciones de la empresa en Benejúzar. / Áxel Álvarez

Directa

Gloria es muy directa al hablar y tiene las ideas más claras aún. Admite, con orgullo, haber hecho carrera en un mundo de hombres, en un sector, el del transporte, muy masculinizado, y gracias a su fuerte personalidad, que le ha valido para dirigir una empresa líder en logística que cerró 2023 con 45 millones de facturación. «Hay que hacerse respetar, no puedes llegar a una mesa de transportistas y hablar de cómo te pintas las uñas, igual que un hombre no puede ponerse a comentar sobre calzoncillos, porque no te van a respetar», afirma. «Te van a respetar, como tú te hagas respetar», añade.

Ahora, asegura que con la dedicación correcta, las mujeres pueden llegar muy alto en lo que se propongan.

Gloria Romera en las instalaciones de Castillo Trans en Benejúzar. / Áxel Álvarez

La CEO de Castillo Trans dirige un equipo de 70 empleados, con un 50 % de presencia femenina, excepto en los departamentos de mecánica y cámaras, donde solo hay hombres. Pero ella huye de las cuotas. «El que vale, vale, sea hombre o mujer», exclama. En el departamento de importación, reconoce, hay más mujeres, y en exportación más hombres, por las mayores facilidades que tiene el primero para conciliar. «No hay más mujeres en este sector porque no quieren, el trabajo es el trabajo y cuando lo acabo me voy mi casa, y si quiero dedicarme solamente a la familia y a mis hijos pues no puedo tener un empleo de este tipo, o solo estar a media jornada o ser administrativa, aunque esto suene feo de boca de una mujer, pero es verdad», manifiesta con el tono de quien tiene muy claro lo que dice.

«Te respetarán como te hagas respetar, no puedes ir a una reunión y hablar de cómo te pintas las uñas» Gloria Romera — CEO de Castillo Trans

En esta empresa, además, trabajan unas 30 camioneras, algunas van con sus maridos como segundas conductoras. «No están muchos años, ahorran y después se dedican a otra cosa», explica esta directiva, quien asegura que las mujeres al volante tienen ventajas. «Si una mujer llega a un sitio a que te carguen y eres agradable, bajas del camión y eres la primera que sales cargada», afirma.

Aeropuerto

De otro transporte, el aéreo, Laura Navarro es la primera directora del aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Esta ingeniera industrial llegó al cargo en noviembre de 2019 y en estos algo más de cuatro años ha sido reconocida su labor principalmente en la gestión de la crisis sanitaria y la posterior recuperación del tráfico aéreo.

Bajo su dirección, el aeródromo alicantino ha sido distinguido como «Mejor Aeropuerto de Europa» por el Consejo Internacional de Aeropuertos en la categoría de entre 15 y 25 millones de pasajeros. «Tras pasar una etapa en un perfil más técnico, al frente del departamento de Mantenimiento, Santiago Martínez-Cava, quien entonces era director del aeropuerto, me propuso ser jefa de gabinete de Dirección y esto me llevó a desempeñar más tareas de gestión y tener una visión más amplia de la organización y el desarrollo aeroportuario, interna y externamente, creo que esto facilitó que Aena me propusiera como directora», explica sobre cómo llegó a ocupar el más alto cargo del aeródromo.

«He tenido que trabajar mucho y asumir responsabilidades de manera comprometida y diligente para acceder a un puesto directivo, creo que al igual que el resto de personal directivo de Aena porque se trata de una empresa y de un sector exigente», añade.

La directora del aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, Laura Navarro. / Información

Como Ana y Gloria, Laura asegura no haberse sentido discriminada por ser mujer y considera que se han valorado sus esfuerzos en el ámbito laboral. «En el caso concreto de Aena, los procesos de selección se rigen por los principios de mérito y capacidad y creo que se hace un buen trabajo en términos de igualdad», explica, aunque sí reconoce haber vivido situaciones «de extrañeza» cuando en sus inicios como ingeniera llegaba a una línea de producción para ponerla en marcha. «Creo que son cosas que se superan aplicando la normalidad y el sentido común», dice.

«Que las mujeres sean las que más tiempo dedican a tareas domésticas y cuidados familiares es una desventaja» Laura Navarro — Directora del aeropuerto Alicante-Elche

No obstante, considera que es una «desventaja muy evidente» el hecho de que las mujeres sean estadísticamente las que más tiempo dedican a tareas domésticas y de cuidados familiares. «En la medida en que estas tareas son más compartidas, las diferencias se acortan», considera.

Aumento

Del total de la plantilla de Aena en el aeropuerto Alicante-Elche, 350 empleados, el 30 % son mujeres. En términos globales de Aena, la presencia de la mujer en la plantilla ha aumentado considerablemente, de un 32 % a un 38 %. Si no se tienen en cuenta colectivos fuertemente masculinizados, como el Servicio de Extinción de Incendios y Mantenimiento, la representación de la mujer a actualmente es superior al 50 % en toda la plantilla.

Esta directiva, sobradamente preparada, no ve diferencias entre un hombre y una mujer a la hora de desempeñar un cargo como el suyo. «Tengo que hacer bien mi trabajo, gestionar correctamente a los equipos de personas que dependen de mí y sacar lo mejor de cada uno de ellos y si a alguien le cuesta asumir que una mujer es la encargada de desempeñar esta función, pues tendrá que lidiar con ello, pero me sorprendería», concluye, y pone en valor el trabajo en equipo en un aeropuerto por el que llegan a pasar más de 50.000 pasajeros al día.