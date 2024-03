Roig: "Tener beneficios es bueno"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reconocido sin ambages, después de un año histórico para la compañía, en la que ha logrado unos beneficios netos récord de 1.009 millones de euros, un 40% más que el año anterior, que “tener beneficios es bueno y me siento orgulloso de pagar impuestos”. Y lo ha justificado. En su opinión, ganar dinero “es una cosa muy buena para la sociedad. Si el principal objetivo de la vida fuera comer no sería bueno; pues pasa lo mismo pasa con los beneficios de las empresas. Hay que pagar muy bien a los trabajadores, a los proveedores y a la sociedad. Y si no se logran beneficios eso no se puede hacer”, explica.

Según el presidente de Mercadona, “el bienestar de la sociedad dependerá del número de empresarios honrados que existan. Cuanto mayor es el beneficio compartido mejor para España y Portugal”, agrega tras explicar que la compañía de distribución líder en España ha pagado en tributos 2.600 millones durante 2023, de los que 341 millones corresponden al de Sociedades, del que Mercadona aplicado un tipo efectivo de 23,3%. Destina 915 millones al pago de tributos a la Seguridad Social, 595 a IRPF, 487 en concepto de IVA y 180, a la Seguridad Social de los trabajadores. Mercadona genera el 3,6% del empleo de toda España y el 2,10% de PIB. Compra el 85% de los productos que vende en sus estaterías en España y Portugal.

“Los agricultores tienen que ganar dinero”

Según Roig, quien se define como hijo de agricultores, sostiene que España y Portugal “se están jugando la agricultura, la pesca y la alimentación del futuro con la nueva PAC”. Al hilo de las protestas en toda Europa por la pérdida de rentabilidad del sector primario, el dirigente de la cadena valenciana de supermercados reconoce que “los agricultores trabajan mucho y deben trabajar mucho porque somos la huerta de Europa. Y tienen que ganar dinero. En eso tienen razón, puntualiza tras recomendar el libro de ‘La venganza del campo’, de Manuel Pimentel. “Sobre el incremento de los precios en origen, el agricultor no va a trabajar si pierde dinero. Se venden muy baratos algunos productos”, reconoce.