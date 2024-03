La supresión del impuesto dispara las donaciones en Alicante

El efecto ha sido inmediato. La aprobación en las Cortes Valencianas de la nueva bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones el pasado 22 de noviembre provocó que el número de este último tipo de operaciones se disparara más de un 25% en la provincia durante el último mes del año, según las últimas estadísticas del Colegio Notarial de la Comunidad.

Una tendencia que, además, se prevé que continúe a lo largo de este año, gracias a las facilidades que ha introducido el cambio normativo para estas transmisiones entre familiares de hasta segundo grado, como recalca el vicedecano de los notarios valencianos, el alicantino Delfín Martínez. En concreto, la modificación impulsada por el Consell mantiene la exención de los primeros 100.000 euros que se donen de padres a hijos, pero, además, establece una bonificación del 99% en la cuota a pagar por las cantidades que excedan ese límite. Una medida que se extiende también a cónyuges e, incluso, a las donaciones entre abuelos y nietos.

«La rebaja está permitiendo que se resuelvan muchas cuestiones familiares, que estaban paradas por el coste que suponía regularizarlas mediante una donación», explica Martínez.

Lo cierto es que la evolución que se produjo a lo largo del año pasado deja claro hasta qué punto la política fiscal influye en este tipo de operaciones. Así, durante la primera mitad del año el número de donaciones formalizadas en las notarías aumentó un discreto 6%, hasta sumar 4.091, impulsadas principalmente por la voluntad de muchos padres de ayudar a sus hijos con las entradas de los pisos, ante el encarecimiento que ha sufrido la vivienda.

Sin embargo, a raíz de la celebración de las elecciones autonómicas y el anuncio del presidente Carlos Mazón de la supresión de este impuesto, la cifra de registros empezó a descender ya que muchos ciudadanos decidieron esperar a que la rebaja fiscal se oficializara. De esta forma, entre julio y septiembre cayeron alrededor de un 7%. El giro final se produjo en diciembre, cuando, tras aprobarse la práctica supresión de este impuesto, en un solo mes se tramitaron 1.083 donaciones en la provincia de Alicante, un 25,6% más que en el mismo periodo de 2022, lo que dejó la cifra final del conjunto del año en 8.302, un 2,7% más.

No es la primera vez que un cambio en la regulación de este tributo provoca un incremento del número de registros. En 2016 la cifra de donaciones ya aumentó un 32% en la provincia, aunque entonces el motivo fue evitar la subida de este impuesto que anunció el Consell del Botánic para el siguiente ejercicio, que suprimió la bonificación del 75% en la cuota que regía hasta esa fecha.

También se produjo un repunte considerable en 2021, cuando los efectos de la pandemia llevaron a muchos ciudadanos a querer dejar resueltos sus asuntos económicos con la familia en vida.

Entre los cambios introducidos, Delfín Martínez destaca los efectos especialmente beneficiosos que tiene la inclusión en esta bonificación de las transmisiones entre cónyuges, lo que ayudará a su juicio a resolver muchas situaciones que se dan con frecuencia. Algo en lo que coincide el presidente de la Comisión de Fiscal del Colegio de Economistas de Alicante, Antonio Pérez Rovira, que pone como ejemplo cuando un matrimonio decide invertir para reformar o rehabilitar una vivienda heredada previamente por uno de ellos.

Igualmente, el vicedecano de los notarios de la Comunidad pone de relieve la posibilidad de que los abuelos realicen donaciones directas a los nietos prácticamente sin pagar nada, algo que antes solo ocurría cuando el padre había fallecido.

Otros impuestos

En cualquier caso, tanto Martínez, como Pérez Rovira, advierten de que la bonificación del Impuesto de Donaciones no significa que no haya que abonar otros tributos. En especial, cuando lo que se cede es una vivienda. En este caso, el donante deberá reflejar en su declaración de la renta la ganancia patrimonial que haya registrado -es decir, el aumento de valor del inmueble desde que lo compró hasta que lo transmite-, lo que puede provocar que no le salga a cuenta. Además, también hay que tener en cuenta la plusvalía municipal.

Para el resto de familiares y personas a las que no se aplica la bonificación del 99%, los gravámenes del Impuesto de Donaciones van desde el 7,65% hasta el 34% de lo recibido. Unos tipos a los que, además, se les aplican coeficientes multiplicadores de hasta el 2,4 en determinadas condiciones, por ejemplo, si el beneficiario ya acumula un patrimonio considerable.

Aumenta la cifra de alicantinos que hacen testamento Los efectos psicológicos de la pandemia siguen pesando mucho y cada vez son más los alicantinos que deciden pasar por la notaría para dejar por escrito sus últimas voluntades y el reparto de sus bienes. Así, a lo largo del año pasado se registraron en la provincia hasta 37.060 nuevos testamentos, lo que supuso un incremento del 5% con relación al ejercicio anterior. "Llegan muchas personas que han tenido que pasar por el trago de repartirse una herencia estos últimos años a raíz del covid y que quieren dejarlo todo resuelto para evitar problemas a sus hijos", explica el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, Delfín Martínez. En este sentido, Martínez recuerda que en caso de que no haya testamento, las herencias deben repartirse conforme a lo que marca la ley, que establece un reparto a partes iguales entre todos los descendientes. Por el contrario, a través del testamento puede beneficiarse a unos herederos sobre otros, respetando la denominada legítima y el tercio de mejora.

