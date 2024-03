Las Escolapias se pasan al autoconsumo fotovoltaico

La sostenibilidad y el cuidado del entorno es una de las materias transversales que se imparten en los centros educativos españoles. Una premisa, la de cuidar el medio ambiente, que no solo enseña, sino que practica, la Fundació Escolàpies. Y es que esta congregación está impulsando el autoconsumo fotovoltaico en sus centros de enseñanza, hasta el punto de que ha instalado paneles solares en diez colegios repartidos por la Comunidad Valenciana, Cataluña y Baleares. La encargada de ejecutar este proyecto ha sido Cubierta Solar, empresa alicantina con una dilatada experiencia en el sector.

Esta institución educadora tiene la sostenibilidad por bandera, a la vez que apuesta por la independencia energética y el ahorro aprovechando las horas de sol para poder iluminar sus aulas o hacer funcionar los laboratorios y cocinas de sus colegios. Así, en los tejados de sus diez centros se han instalado paneles fotovoltaicos, hasta completar un total de once instalaciones. Se trata de los colegios de Masnou, Figueres, Gandía, Igualada, Olesa (con dos edificios), Barcelona Llúria, Barcelona Sant Martí, Palma, Sabadell y Valencia. Más de 400 paneles fotovoltaicos con una potencia total de 213 kilovatios es el total de las once que instalaciones, que producen 310.428 kilovatios hora y evitan la emisión de 85 toneladas de CO 2 a la atmósfera.

La Fundació Escolàpies ahorrará, gracias a autoconsumir energía fotovoltaica, más de 52.000 euros al año. Con esta medida cumple con su política de sostenibilidad medio ambiental, social y económica.

El proyecto de instalación de paneles fotovoltaicos en estos centros lo ha llevado a cabo la empresa alicantina especializada en soluciones energéticas Cubierta Solar. Un proyecto que se ha desarrollado durante seis meses. La firma, en concretoha gestionado la logística y el equipo de instalación en cada territorio, bajo una supervisión completa de los procesos que han garantizado el proceso y la calidad de los resultados.

Cubierta Solar, con más dediez años de experiencia en el sector del autoconsumo industrial, suma más de 100 megavatios de potencia instalada en sus 300 proyectos fotovoltaicos sobre cubierta y huertos de autoconsumo y 14 megavatios de proyectos en baterías LFP. La compañía, a través de su red de oficinas en España, da cobertura a cualquier proyecto y alcance.

Según explican desde la propia empresa, Cubierta Solar se ha reinventado, creando una nueva solución basada en el autoconsumo fotovoltaico y baterías industriales, que permite disponer de energía renovable y muy económica de 8 a 22 horas de forma ininterrumpida durante todo el año. Con importantes ahorros de un 80 % en el coste del kilovatio en horas no solares. Además, dispone de la modalidad de PPA propio -Power Purchase Agreement o Pago por Uso- que no requiere de ningún tipo de desembolso o inversión por parte del cliente.

Cubierta Solar cuenta con numerosos premios, entre ellos el Premio Nacional de Autoconsumo Renovable en la X Edición de los premios de EnerAgen, el Premio Retina Eco de Pyme a la Innovación y el Premio a la Innovación Tecnológica de la Cámara Comercio de Alicante.