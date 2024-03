La EUIPO creará un sistema de alerta para proteger a las denominaciones de origen en el comercio electrónico

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, va a jugar un papel destacado dentro del nuevo reglamento aprobado en Bruselas con el que se pretende blindar a las denominaciones de origen (DOP) y las indicaciones geográficas protegidas (IGP) ante la competencia desleal. El organismo, en concreto, será el encargado de establecer un sistema de alerta que permita detectar el uso ilegal de estas marcas en el comercio online. La propia EUIPO, de igual forma, gestionará el registro comunitario de los productos amparados por estas figuras de protección. Mientras tanto, las siete denominaciones e indicaciones protegidas de la provincia se congratulan por el nuevo reglamento, aunque piden que se articulen las herramientas y medios necesarios para hacerlo cumplir.

El reglamento en cuestión, aprobado el pasado martes, tiene como objetivo mejorar la protección de las 3.626 denominaciones de origen e indicaciones de calidad de productos agrícolas del conjunto de la UE, entre las que figuran 377 en España, siete de ellas en la provincia de Alicante. Entre otras cuestiones, la normativa insta a los gobiernos de cada país a tomar medidas administrativas y judiciales para prevenir e impedir el uso ilegal de estas marcas en el comercio online, de tal forma que los dominios que utilicen de manera fraudulenta el nombre de una DOP o una IGP serán clausurados o se limitará el acceso a ellos a través del bloqueo geográfico.

Y es ahí donde va a entrar en juego la EUIPO, que será la encargada de establecer un sistema de información y alerta para estos dominios. Así lo confirmaron ayer desde la propia oficina, aunque matizando, no obstante, que los detalles sobre esta herramienta y su modo de funcionamiento están aún por concretar.

Las mismas fuentes, asimismo, destacan que dentro del nuevo reglamento, la EUIPO también será el organismo que gestionará el registro de la UE en esta materia. La oficina ya ha colaborado en otros aspectos de protección para productos agrícolas, como la creación y el mantenimiento de la denominada herramienta Glview, la base de datos más completa de búsqueda de indicaciones geográficas, que pronto incluirá también las de productos artesanales e industriales. De hecho, la EUIPO será la autoridad competente para gestionar el registro de estas indicaciones geográficas en toda la UE, estando previsto que las solicitudes puedan empezar a tramitase a partir del 1 de diciembre de 2025.

Y, mientras tanto, ¿qué es lo que opinan las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas de la provincia? Todas coinciden a la hora de destacar las bondades del reglamento, aunque también piden medios. Eladio Martín Aniorte, gerente de Vinos de Alicante, destaca que, en su caso, han tenido problemas de falsificaciones en China, y subraya que el cambio de normativa es una puesta al día con relación a los nuevos soportes de venta. También reclama que, a través de la EUIPO, haya una mayor especialización en los derechos de marca de las denominaciones de origen, que son diferentes a los de las marcas privadas.

Vigilancia

Por su parte, José Escobar, presidente de Bebidas Espirituosas Tradicionales de Alicante, resalta que su sector es de los más afectados en suplantación de marcas, y exige medios para luchar contra estas prácticas. Lo contrario le sucede a los Nísperos de Callosa d’En Sarrià, según destaca su presidente, José Vicente Espasa, «porque es una fruta muy delicada que no se puede comercializar así como así». Con todo, no duda al señalar que «mejorar la vigilancia y el control siempre es positivo».

Francisco Oliva, responsable de la Granada Mollar de Elche, agradece que el reglamento también persiga agilizar los trámites para la inscripción de nuevas denominaciones de origen, recordando que en su caso tardaron ocho años. Y espera que esa celeridad se aplique en la ampliación que buscan en la DO para la zona de Aspe y Agost. Beatriz Rocamora, directora de la Uva Embolsada del Vinalopó, considera muy positivo que un dominio no pueda vender sin autorización de la DO, justo lo mismo que Lola Llorens, de Cerezas Montaña de Alicante, quien alerta de que el suyo es un producto que se comercializa bastante por internet «y es bueno que haya más control».

Por último, el director adjunto de Turrones Picó, Virgilio Picó, destaca que la labor del consejo regulador de los turrones de Alicante y Jijona ha permitido avanzar en el control del comercio ilegal, aunque considera positivo el paso dado por la UE.

