Adrián Vázquez Lázara está al frente de la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo, que se encuentra en Alicante para estudiar dos futuras normas que están en elaboración. La primera de ellas es el desarrollo de las nueva normativa sobre denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en la comisión de Agricultura, por lo que los eurodiputados van a visitar este jueves la EUIPO para conocer de primera mano su funcionamiento, al ser el organismo del podría depender su aplicación. El segundo de los asuntos es la futura regulación de la Inteligencia Artificial, para lo que han mantenido un encuentro este miércoles con los responsables de la Fundación Ellis en la Universidad de Alicante.

Pregunta: ¿Cuál es el objetivo de este nuevo normativa sobre la denominación de origen y la protección de indicaciones geográficos?

Respuesta: El objetivo es incrementar la protección a nuestros productores que tienen productos que están definidos en un territorio y que tienen cualidades excelentes; así como que tengan más facilidades para registrarlos. Ese reconocimiento les permite ir a mercados nacionales e internacionales con un sello de calidad, fuera de toda duda. Desde el punto de vista jurídico lo que nos interesa es que lo haga la agencia europea que se dedica a eso y que además lo hace bien, como es la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO).

P.: ¿Qué papel va a tener la EUIPO?

R.: La EUIPO es justamente es la agencia europea que se dedica a registrar marcas y hacerlo de manera eficiente y rápida. La Dirección General de Agricultura (DG Agri), era la que antiguamente tramitaba estas denominaciones no tenía la capacidad para hacer todo el registro de manera rápida y eficiente, porque no se dedican a eso. Lo que nosotros queremos proponer es justamente tener lo mejor de los dos mundos. Que la parte de la decisión política, si hay un conflicto entre dos marcas con un nombre parecido en Italia y Croacia, la debe hacer la Comisión Europea que es la que tiene el conocimiento de años de haber desarrollado y aplicado esta directiva. Pero el registro, la burocracia, toda la gestión debe mantenerse en la EUIPO porque son especialistas en esto. A nosotros también nos interesa porque está en España y a cualquier legislador en este país le interesa que la EUIPO siga teniendo un papel importante, más contrataciones y más actividad.

P. : ¿Y qué opina de las peticiones para dejar ese trabajo en un nuevo organismo?

R.: Eso al final es duplicar recursos, que no tenemos que replicar. La EUIPO funciona muy bien de hecho es la agencia europea que no cuesta ni un euro a ningún ciudadano europeo, ya que ellos con el registro obtienen fondos. Es viable y autónoma económicamente. Hay productores con miedo a que si la EUIPO hace toda esta gestión se pierda la sensibilidad agrícola porque un producto con una denominación de origen o una indicación geográfica protegida son productos muy especiales, que hay que tratarlos con mucho mimo y estudiarlo con mucho cariño, pero lo que decimos es que la EUIPO solo se encargará de la parte burocrática porque lo hará mucho más rápido, de manera más flexible y más barata. Lleva tres años haciendo el registro y más de 1.200 productos con denominación geográfica protegida sin ningún error, ni queja. Y que se mantenga la decisión política en la DGAgri, que sí que tenemos que mantener para que los productores se sientan protegidos y escuchados.

P.: ¿Y qué hay de la normativa para incluir la artesanía en estos productos de especial protección?

R.: Es otra directiva nueva, para crear una indicación geográfica protegida para productos no agrícolas. Por ejemplo, las navajas de Albacete o la alfarería de Talavera de la Reina son productos que han sufrido muchísimas imitaciones de terceros países que lo que hacen es inundar diciendo que son productos de esa calidad. Esos productos tienen que estar protegidos. La propuesta que llevamos y negociamos es justamente copiando el modelo de éxito de las denominaciones de origen hacer lo mismo para productos de artesanía.

P.: ¿Por qué esas diferencias entre unos países y otros a la hora de registrar?

R.: Hay diferencias entre los países pero esto está cambiando. Polonia tiene diez productos registrados, España casi mil. En España siempre ha habido una grandísima cultura gastronómica, igual que pasa en Italia o en Francia que son los tres países que tienen mayor número. En países del norte donde no había esa tradición, poco a poco lo van teniendo. No le dan tanta importancia porque tienen menos, pero creo que un productor de cualquier país del norte que tenga algo especial, ya tiene una ley europea que le permite registrar sus productos.

P.: En esta zona preocupa la polémica con el recorte del trasvase Tajo-Segura, ¿no cree que a estos productos protegidos se les debería garantizar el agua que permita seguir cultivándolos?

R.: El agua es uno de los grandes dramas, su gestión y cómo se ha llevado adelante en los últimos años... no hace falta que cuente cuál ha sido la problemática que hemos tenido en el Mediterráneo con el agua. Desde Ciudadanos, siempre hemos abogado por llegar a un acuerdo nacional que es lo que necesitamos y no acuerdos única y exclusivamente regionales. Eso no quita que en esta región en particular, el agua es un problema específico. Desde las Cortes Valencianas, creo que mi compañera Mamen Peris el otro día habló sobre esto. Nuestra petición es que justamente donde haya esa capacidad productiva de manera coherente y solidaria se pueda proveer de mayores recursos. Es lo que he defendido siempre.

P.: ¿Qué va a suponer lo que se legisle en inteligencia artificial?

R.: El eje es que todo lo que sean nuevas tecnologías e inteligencia artificial esté centrado en el ser humano. Legislemos pero siempre teniendo en cuenta cuáles son los derechos fundamentales de cada persona. Vemos otros modelos, como el chino, que se desarrolla para tener un mayor control estatal, o el norteamericano, cuyo criterio es el de monetizar absolutamente todo. Hay que tener un término medio y cualquier legislación que hagamos debe poner uno marcos muy claros, aunque esto sea como ponerle puertas al campo. Debe estar centrado en el ser humano y sus derechos fundamentales. Ni Estados Unidos ni China tienen una legislación sobre esto, nosotros estamos en la frontera del desarrollo de la inteligencia artificial. Y si la Unión Europea lo hace el primero, es la que marcará el paso a seguir de estos temas en el futuro.