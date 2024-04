Las renuncias a herencias alcanzan su máximo histórico en Alicante

Nunca antes tantos alicantinos habían renunciado a una herencia. Ya sea por las deudas que acumulaba el fallecido, por ayudar a otro familiar o por motivos fiscales, pero lo cierto es que el número de residentes de la provincia que acudió a una notaría para rechazar el cobro de algún legado alcanzó su máximo histórico durante el año pasado, tras el ligero descenso que se había registrado en este fenómeno en el ejercicio anterior.

En concreto, según los últimos datos facilitados por el Colegio Notarial, hasta 2.075 alicantinos realizaron el año pasado este trámite, que permite negarse a recibir los bienes que legalmente le corresponderían tras el fallecimiento de algún familiar. Una cifra que supone casi un 5% más que en 2022 y la más alta de la serie histórica en la provincia.

Aunque se trata de una posibilidad que existe desde hace mucho tiempo, fue a raíz de la crisis de 2008 cuando la cifra de sucesores que rechazan una transmisión empezó a crecer de forma significativa. Así de los menos de 300 casos anuales que se producían antes de esa fecha, se pasó a 976 en el año 2013. Una progresión muy relacionada con la mala situación por la que atravesaba el mercado inmobiliario en aquellas fechas, que provocaba que, con frecuencia, los herederos se encontraran con deudas hipotecarias que superaban con creces el valor por el que en aquellas fechas podían venderse las propiedades recibidas.

Con el inicio de la recuperación a partir de 2014 el ritmo de crecimiento se ralentizó pero el fenómeno siguió al alza, en buena medida por el mayor conocimiento de esta posibilidad entre la ciudadanía. De esta forma, en 2019 las renuncias ya alcanzaban las 1.724 anuales.

Las renuncias en Alicante alcanzan su máximo histórico. / Información

La cifra dio un nuevo salto con la irrupción de la pandemia y el aumento de la mortalidad que se registró, de forma que en el año 2021 se superó por primera vez la cifra de 2.000 alicantinos que rechazaron una transmisión, un número que cayó ligeramente en 2022, para volver a aumentar el año pasado, cuando se superaron de nuevo todos los registros.

Deudas

En este sentido, el vicedecano del Colegio Notarial de Valencia, el alicantino Delfín Martínez, señala que las causas más frecuentes para estas renuncias siguen siendo las deudas acumuladas por el fallecido, una situación que no siempre justifica a su juicio esta decisión. Por ejemplo, Martínez aconseja heredar a beneficio de inventario, lo que significa que sólo recibirá algo si, una vez liquidadas las deudas con los bienes existentes, queda alguna cantidad. De esta forma, por ejemplo, si se logra vender el piso por cifra mayor de lo esperado, se puede cobrar algo de dinero.

Con todo, los casos más frecuentes son lo que Martínez denomina "renuncias técnicas", que son aquellas en las que, por ejemplo, un grupo de hermanos renuncia a la parte que le correspondería para favorecer a uno de ellos que, por ejemplo, es el que ha recibido menos ayuda de los padres en vida o el que se ha encargado de cuidarlos.

Otro caso cada vez más frecuente es el de aquellos herederos que rechazan el legado porque ya no tenían relación con el fallecido y no quieren saber nada de él, según explica el vicedecano de los notarios de la Comunidad. Por último, también suelen producirse algunas renuncias para no pagar los impuestos correspondientes, sobre todo cuando se trata de familiares lejanos que no pueden aplicarse las deducciones que existen. En este sentido cabe recordar que la Generalitat ha aprobado una bonificación del 99% en el Impuesto de Sucesiones para las herencias entre padres, hijos y cónyuges.