Una empresa alicantina, entre las asistentes a la reunión con Milei

Entre los representantes empresariales que el pasado sábado se reunieron con el presidente argentino, Javier Milei, se encuentra el vicepresidente de una conocida empresa alicantina, cuyo fundador procede de este país sudamericano. Una reunión que se celebró a puerta cerrada en la embajada argentina en Madrid, aprovechando la visita del dirigente a la capital española para participar al día siguiente en un acto de Vox.

Un encuentro al que asistieron representantes de diversas multinacionales españolas, muchas con intereses en la zona, y que también contó con la presencia del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, quien ha defendido que en la reunión se trataron temas puramente económicos y ha rechazado de plano las palabras "fuera de tono" que posteriormente pronunció Milei contra el presidente español, Pedro Sánchez, y contra su mujer, Begoña Gómez, que han generado una gran polémica.

Entre los participantes en este encuentro empresarial hubo representantes de multinacionales como Abertis, BBVA, Santander, la cadena de supermercados DIA, Iberia, la aseguradora Mapfre, la energética Naturgy o Telefónica, entre otros. En cuanto a la representación alicantina, acudió a la cita Alejandro Bataller, el vicepresidente del AB Living, propietaria de la clínica de bienestar de lujo SHA Wellness, con intereses también en el sector de la promoción en la Costa Blanca y en el sector hotelero en México, donde también acaba de abrir su segunda clínica de bienestar.

Se da la circunstancia de que el fundador de la empresa, Alfredo Bataller, es un empresario argentino, que decidió emigrar a principios de los noventa a España, de donde eran originarios sus abuelos. La asistencia de su hijo y actual vicepresidente de la compañía se habría producido por invitación de un conocido medio de comunicación internacional que participó en la organización del encuentro.

Rechazo empresarial

Tras la polémica generada, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha expresado su rechazo "de plano" a las declaraciones "fuera de tono" que ha realizado este fin de semana en Madrid Milei, contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez.

"Nosotros rechazamos profundamente unas declaraciones fuera de tono, no en un mensaje diplomático, que es el que se tiene que tener entre dos países amigos, contra el presidente del Gobierno y contra la mujer del presidente. No es el sitio ni el lugar, no es lo que se pide a dos países hermanos", ha señalado Garamendi en declaraciones a la cadena SER recogidas por Europa Press.

El presidente argentino, Javier Milei. / EP

Para el líder de la CEOE, "no tiene absolutamente ningún sentido que se ataque" al presidente del Gobierno español y además hacerlo en España.

Eso sí, Garamendi ha defendido el encuentro empresarial, señalando que se trata de encuentros habituales cuando visitan España mandatarios internacionales y de carácter profesional.

"Son habituales estas reuniones con presidentes iberoamericanos que hacen escala en España. Hicimos lo mismo el día anterior con el presidente de Ecuador. La embajada argentina invitó de forma personal a los representantes de las empresas, no fue un acto programado por la CEOE, e invitó también a la CEOE", ha señalado al respecto.

A lo largo de la mañana, portavoces de distintas empresas participantes, como BBVA, Santander, Naturgy, Abertis, Telefónica o Iberia se han sumado al rechazo expresado por Garamendi contra las palabras del presidente argentino. De momento, desde AB Living no se han pronunciado.

