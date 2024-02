La gestora de grandes patrimonios del exministro Michavila lanza un nuevo fondo 'ad hoc' para una familia

La gestora de grandes patrimonios MDF Family Partners lanza un nuevo vehículo. La compañía liderada por el exministro de Justicia durante la primera legislatura de José María Aznar, José María Michavila, hermano del presidente de GAD3, y el exdirector global de gestión de activos y banca privada de BBVA, Daniel de Fernando, ha recibido la aprobación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para el lanzamiento de su vigesimotercera sociedad de capital riesgo, Hedu 33.

Hedu 33 es un vehículo 'ad hoc' que suscribirá en exclusiva varias sociedades controladas por un grupo familiar, con 1,2 millones de euros de capital social, según revela el folleto publicado en el regulador. Esta sociedad de capital riesgo invertirá con vocación de medio y largo plazo, aunque no ilimitada, en empresas no financieras no cotizadas.

Estrategia de inversión

Estas inversiones se canalizarán a través de otras entidades o fondos de capital-riesgo, aunque residualmente podría entrar comprar una participación directamente en las empresas de las que participe alguno de los vehículos o de alguna startup en fase inicial y con altas perspectivas de crecimiento. Los vehículos en los que el grupo familiar aporte capital invertirán en países de la OCDE y en empresas que se encuentren en fases, como 'venture capital', 'growth', o 'buyout'.

Estos fondos de capital privado en los que participará la sociedad de MDF, que no tiene una duración limitada, realizará desinversiones cuando sus participadas salgan a cotizar en un mercado público, cuando las empresas sean maduras, cuando sean fallidas y no se obtenga la rentabilidad esperada y por la propia mecánica de las devoluciones de los fondos. Hedu 33 no invertirá más del 25% de su capital en una misma compañía, ni el 35% en empresas pertenecientes al mismo grupo de sociedades.

La sociedad de capital riesgo no hará un uso intensivo de la deuda solo se endeudará "en supuestos excepcionales y siempre con carácter temporal", menos de un año, y siempre sin superar el 20% de todo el capital invertido.

Nuevo Consejo de Administración de MDF

Hace solo unas semanas, la gestora de inversión para grandes patrimonios reforzó su Consejo de Administración. Se incorporaron al organismo Eduardo Cepeda, hasta 2020, presidente de J.P. Morgan en México, y Pedro Fontana, vicepresidente de Banco Sabadell, y Juan Carlos Álvarez Mezquíriz, miembro de la saga familiar Álvarez, dueña de la bodega Vega Silicia. Ya estaban en el Consejo Javier Muguiro, exdirector general de J.P. Morgan en España hasta 2002, Wenceslao Bunge, copresidente mundial del departamento de inversión de la consultora inmobiliaria JLL, y María José García Beato, abogada del Estado y consejera de Banco Sabadell, ACS y Grupo Iberpapel.

Consultado MDF Family Partners, ningún portavoz ha querido responder a las preguntas de este periódico.