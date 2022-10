El presidente de la Colla Larraix, Yago García es un apasionado de la música, «no puedo estar una semana sin ir a ensayar con Larraix». También resalta cómo ha ido evolucionando la colla y se ha ido desarrollando.

¿Te dedicas a la música de forma profesional o como hobby?

A día de hoy no me dedico de forma profesional pero no lo descarto ya que hace poco he empezado a formarme en el conservatorio Joan Cantó d’Alcoi. Muy a mi pesar, no he podido realizar estos estudios con anterioridad por motivos de trabajo, formación profesional y por no poder desplazarme a la ciudad de Alcoy porque esta especialidad no está en todos los conservatorios y tenemos que tener mucho tiempo para poder desplazarnos a donde se imparten fuera de la ciudad de Alicante.

¿Qué significa la música para ti?

Para mí la música es una forma de vida, no puedo estar una semana sin ir a ensayar con Larraix, si no hay ensayo, me falta algo esa semana y se me hace muy larga. También la considero mi forma de expresarme, ya que prefiero expresarme con música que hablando, y también es mi forma de evadirme del mundo. Ya se puede estar cayendo el mundo que cuando estoy delante de una partitura, se me olvida todo lo de afuera.

¿Cuáles son las raíces de esta colla?

La Colla Larraix nació de un cursillo de verano a finales de los ochenta en El Campello. Fue tal el éxito que obtuvo que se incluyó la dolçaina i el tabal en la Escuela de Música de El Campello creciendo las altas para las clases. No fue hasta el año 1996 que la Colla se erigió como una agrupación con identidad propia, con un nombre y un escudo. El nombre y el escudo de la Colla se deben a su origen del pasado marinero del Campello y a sus pescadores, los cuales, en tiempo de faena (final de marzo y principio de abril) navegaban en barcos rumbo a Larraix, pueblo de Marruecos. Nuestro escudo está formado por una dolçaina simulando la barca, y las baquetas que hacen de mástil donde ondea la vela que es la senyera. La verdad es que la colla ha evolucionado muchísimo desde aquel cursillo, que dio Luis Pastor, a tener grandes profesores a nivel de la comunidad tal como Cato, Rafa Juan, Xavi Torres, Héctor Llorca y a los actuales Tóbal Rentero (dolçaina) y Luis Seguí (percusión i dirección).

¿La colla compone sus propias canciones o versiona otras?

Nosotros no componemos. Existen compositores de gran prestigio que escriben nuevas piezas y versiones de canciones y nosotros lo que hacemos es plasmarlas en el escenario con nuestros instrumentos.

¿De qué forma promociona la colla el uso y conocimiento de la dulzaina y el tabal?

En primer lugar, hemos creado una escuela de música para todas las edades. En ella, no solo participan los miembros de la Colla, sino que puede ir todo aquél que esté interesado y tenga curiosidad por aprender. Esta escuela abarca edades muy tempranas, por lo que la llamamos «Jardín Musical», donde los más pequeños, desde los cinco años, pueden empezar a experimentar con la música. Por otro lado, intentamos trasladar la música, interpretada con estos instrumentos tradicionales de la Comunidad Valenciana, a cualquier rincón del mundo. Realizamos pasacalles, conciertos, desfiles de Moros y Cristianos, entre otros actos, para darlos a conocer y que poco a poco vaya calando cada vez más en nuestra sociedad.

¿Qué valores se fomentan dentro de la escuela?

Intentamos que los valores que se trasmitan en la escuela sirvan no solo para el contacto con la música, sino para el día a día. Es por ello que, a través de la música, pretendemos transmitir valores como el respeto mutuo y por las tradiciones, el compañerismo, la inteligencia emocional, la tolerancia y el trabajo en equipo, así como también es importante para la sociabilización y la creación vínculos de amistad ya que, personalmente, de la música he podido sacar una familia, y eso es lo que queremos para los músicos actuales y los que están por llegar.

¿Habéis participado en algún certamen internacional o nacional?

En octubre del año 2017, la Colla Larraix participó en el II Certamen Vila de Castalla, quedando en primer lugar y obteniendo una gran satisfacción con el resultado obtenido después de tanto trabajo y esfuerzo depositado en su preparación. En este certamen participamos con otras dos grandes collas: L’Aljub de Bocairent y El Regall d’Ontinyent, las cuales no fueron fáciles rivales. Como experiencia personal, he de decir que una vez finalizada nuestra actuación, quedé tan satisfecho con el resultado a nivel grupal, que la puntuación no era importante para mí, ya que la música que ese día creamos y el ambiente que nos rodeaba me resultó mágico. Pero también he de reconocer que ganar el certamen fue la guinda del pastel que puso el punto y seguido a una etapa llena de logros y vivencias que se irían sumando a la trayectoria de esta Colla.

¿Dónde os podemos ver actuar de forma habitual?

A lo largo del año realizamos varios conciertos en el Auditorio Pedro Vaello, así como también tocamos en pasacalles, la Cabalgata de los Reyes Magos en Navidad o acompañando a otras asociaciones en sus actuaciones.

¿Cuáles son los próximos eventos en los que vais a participar?

Como cada año por estas fechas, celebraremos el próximo día 25 de septiembre el XX Concert de Música Festera para dolçaina y percusión en el Auditorio Pedro Vaello, con motivo de las fiestas de Moros y Cristianos que se celebran en el mes de octubre, de manera que podamos evocar en todos los asistentes esos días de fiesta que están por llegar. En este concierto, tendremos el placer de contar con el grupo de instrumentos de metal de l’Associació Musical L’Avanç, la cual nos ayudará a crear una tarde especial para todo el público. También contamos con diversas actuaciones en estas fiestas patronales como el correfoc, la festividad del 9 d’octubre, el pregón de fiestas, los desfiles, la ofrenda y la procesión.