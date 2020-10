Pacheta no tiene ningún reproche hacia el Elche pese a que los propietarios decidieron que no siguiera en el club cuando consiguió el ascenso a Primera División. Fueron palabras amables del extécnico del conjunto ilicitano, que no descarta marcharse a entrenar al extranjero si no le convencen otras ofertas.

P ¿Qué le parece que Elche le distinga con su medalla?

R Nunca había imaginado que la ciudad de Elche, a través de su corporación municipal, me diera este premio. Me asombra y me enorgullece. En este reconocimiento ha participado mucha gente, no solo yo. Yo soy el que lo recoge, pero hay muchas personas detrás.

P Hace más de un mes que dejó el club después de conseguir el ascenso a Primera División... ¿Cómo se encuentra?

R Viendo fútbol nacional e i nternacional y con ganas de volver a trabajar, esperando un nuevo proyecto que pueda aparecer.

P Cogió al Elche en Segunda B y lo ha llevado a Primera, ¿Cómo digirió el hecho de no continuar entrenando a este equipo?

R No puedo entrar a valorar o criticar esa decisión. Hay gente que toma decisiones y yo tengo que asumirlo. Lo asumo y a otra cosa. La gente que se juega su patrimonio está en su derecho de tomar sus propias decisiones. Por supuesto que me hubiera gustado entrenar en Primera División, pero no puedo criticar una decisión.

P ¿Se le ha quedado una espina clavada?

R Voy a pelear por entrenar en Primera División. Los sentimientos son los que son. Ahora toca esto y yo voy a seguir persiguiendo un sueño.

P No hay reproches al club..

R Nada, nada. Mi corazón se queda en Elche. Yo solo quiero que gane el Elche todos los días.

P ¿Sigue al club? ¿Qué le ha parecido el inicio de temporada?

R Sigo todo. Cuando veo al Elche solo quiero que gane porque este club y esta afición se merece estar en Primera División.

P ¿Como está viendo a los jugadores que tenía en el equipo?

R Les deseo lo mejor a todos, a los del año pasado y a los que han llegado. Eso es lo que pide mi corazón. Mi valoración ahora no es relevante en estos momentos.

P ¿Cree que la plantilla actual es suficiente para conseguir el objetivo?

R Yo lo que quiero es que gane, me faltan muchos datos para hacer una valoración de ese tipo. Así es como veo todos los partidos, como un aficionado más.

P ¿Cómo ve la Primera División?

R Va a tocar pelear mucho. Hay equipos muy potentes y hay que adaptarse. Lo que deseo es que el Elche se quede en Primera.

P ¿Esperando ofertas?

R Viendo mucho fútbol y la espera de un nuevo proyecto.

P ¿Descarta entrenar en el extranjero?

R En absoluto, nunca sabes la oferta por dónde te puede venir y que te cuadre a nivel deportivo y a nivel económico.

P ¿Y regresar algún día?

R Pacheta ha dejado aquí un trozo de su corazón.