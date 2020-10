El delantero argentino Guido Carrillo ha sido presentado oficialmente este martes como jugador del Elche CF. Tras rescindir su contrato con el Southampton, ha firmado por dos temporadas con el club ilicitano, donde está cumpliendo su segunda experiencia en Europa tras militar en el Leganés, en el que ha jugado las dos últimas temporadas.

El director deportivo, Nico Rodríguez, lo ha definido como "un delantero centro de área, poderoso físicamente que está acostumbrado a jugar en ligas importantes (España e Inglaterra)".

Guido Carrillo ha explicado que a pesar de que su fichaje se cerró el último día del mercado "veníamos hablando antes. Tuve la oportunidad de hablar con el entrenador, al que conocía, el proyecto era bueno y consideré que era el lugar apropiado para mejorar". El nuevo atacante franjiverde ha asegurado que "hoy más que nunca, siento que he tomado la decisión más correcta después de un paso en falso en el fútbol inglés, al que llegué en un momento complicado del Sothampton, el cuerpo técnico que me llevó fue cesado en las primeras jornadas y luego ya logré afianzarme. Son enseñanzas que uno tiene en su carrera y de las que también aprende.".

El delantero argentino espera recuperar en el Elche en el nivel que ofreció en Estudiantes de La Plata, que lo traspasó al Mónaco por 15 millones, y en el club francés, en el que disputó la Champions League y luego lo vendió al Southampton, por 22 millones. "Ahora busco en el Elche ser el jugador que sé que puedo ser. Espero poder recuperar mi mejor nivel, es un proyecto muy interesante, confío en poder aportar goles, pelea y trabajo para conseguir lo más importante que es el objetivo de la permanencia. Conforme se están dando las cosas confío en que puede ser un año bueno para el equipo y para mí".

Guido Carrillo ha destacado el buen ambiente que ha encontrado en la plantilla desde que llegó hace tres semanas: "A todos los que veníamos nuevos y de fuera nos recibieron de una forma bárbara. Hay un gran vestuario y se nota el buen ambiente de la gente que ha conseguido el ascenso. No me extraña conforme están avanzando. Ese buen ambiente es clave para el funcionamiento del equipo". Y sobre la ciudad y el ambiente que rodea al Elche, a pesar de que no puede asistir público al estadio, ha afirmado que "cuando paro en los semáforos la gente me conoce y me trata muy bien. Se nota la pasión que tiene por el Elche. Esa pasión me hace recordar cuando jugaba en La Plata en Argentina con Estudiantes".