Youssouf Koné también ha sido presentado este martes oficialmente como nuevo jugador del ElcheCF. El director deportivo, Nico Rodríguez, ha señalado los motivos de su fichaje. "Es un jugador al que vengo siguiendo desde hace varias temporadas, incluso antes de que fichase por el Olimpique de Lyon. Lógicamente, ante el interés del Lyon fue inaccesible para poder llevarlo a los equipos en los que entonces trabajo. A principio de año se lesión, luego se paró la liga francesa y hemos aprovechado que se han dado varias circunstancias para convencerlo y que pudiera venir cedido un año al Elche. Está en una edad maravillosa para despuntar y conseguir la plenitud y estamos esperando que el míster cuente con él y aporte todo lo que tiene".

El jugador de Mali también ha explicado los motivos por los que se decantó por el club ilicitano. "A pesar de que tenía otras opciones, hablé con Nico, me explicó el proyecto y me convenció. Creo que mi perfil se adapta a la Liga española y era lo mejor para mi proyección. Además de ser un club con ganas de seguir creciendo», ha comentado.

Koné no ha estado al nivel esperado en los pocos minutos que ha jugado. Fue titular contra el Huesca y fue sustituido antes del descanso y el pasado viernes contra el Valencia salió en la recta final del encuentro y le costó adaptarse tácticamente al partido. "Cuando llegué estaba lejos de mi punto de forma óptimo porque venía de una lesión de tres meses. Las sensaciones son cada vez mejores y, poco a poco, voy mejor, cogiendo ritmo y adaptándome. La semana está siendo buena y estoy a disposición del entrenador".

El futbolista africano también ha destacado el buen ambiente que se vive en el vestuario y en la ciudad con el fútbol. "Lo noto cuando me cruzo con los seguidores y eso también lo notamos los futbolistas y nos motiva de forma satisfactoria para darlo luego todo en el campo. En el vestuario nos los dan todo, los compañeros, el cuerpo técnico, los auxiliares, desde el primer momento me he sentido como uno mas".