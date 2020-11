El Elche CF salvó un empate y sumó un punto ante el Cádiz después de jugar todo el segundo tiempo con diez futbolistas por la expulsión, en la prolongación del primer tiempo, de Lucas Boyé, que había adelantado a los franjiverdes en el minuto 37. El ilicitano Álvaro Giménez, que regresó al Martínez Valero, empató en el inicio del segundo tiempo para los gaditanos y el Elche no pudo hacer otra cosa que mantener la igualada.

Jorge Almirón volvió a sorprender con el once inicial. Aunque mantuvo la defensa de cuatro, apostó por dos delanteros natos: Lucas Boyé y Guido Carrillo y sustituyó a Raúl Guti por Luismi en el centro del campo. Josan, que había jugado todos los partidos anteriores fue suplente y no jugó ningún minuto.

De salida, los dos equipos se tuvieron mucho respeto, consciente de la importancia del encuentro y que no podían perder. Durante la primera media hora de juego apenas pasó nada. Los franjiverdes cometieron muchas imprecisiones en el pase, no tuvieron continuidad, se cebaron demasiado en entrar por las bandas y, además, hubo mucha distancia entre líneas. Tan solo un pase atrás de Luismi sobre Guido Carrillo, pasado el primero cuarto de hora, que el argentino no acertó a rematar, puso en algún aprieto a Ledesma.

Después de la primera media hora de juego el partido se agitó. Pere Milla lo intentó con un disparo desde la frontal del área, el esférico se le escapó a Ledesma y terminó en saque de esquina. Diego González remató el corner con un remate de cabeza en el que el balón botó en el suelo y el meta argentino del Cádiz despejó con apuros. Y en el minuto 37, Pere Milla metió una buena pelota sobre Lucas Boyé en la frontal del área, el delantero franjiverde controló, se buscó el espacio y enganchó un perfecto zurdazo cruzado que se coló en el fondo de la portería gaditana (1-0).

Al Elche se le ponía el encuentro de cara. Sin embargo, poco después el árbitro madrileño Del Cerro Grande decretó penalti por un posible empujón de Guido Carrillo sobre Jonsson, que tocó el balón con la mano. Cuando Álex Fernández se disponía a lanzar la pena máxima, que pudo ser el empate, desde el VAR, advirtieron al colegiado y tras revisar la jugada con la imágenes de televisión anuló el penalti.

Cuando se iba a llegar al descanso, de nuevo Del Cerro Grande se erigió protagonista expulsando a Lucas Boyé al entender que le puso el codo en el cuello a Fali. Una expulsión muy rigurosa que dejó al Elche con diez en toda la segunda parte.

En el inicio del segundo tiempo llegó la peor noticia. El ilicitano Álvaro Giménez empató el encuentro tras ganarle la espalda a Diego González, en un remate de cabeza ante el que no pudo hacer nada Edgar Badia.

A partir de ese momento, con inferioridad numérica, los franjiverdes no pudieron hacer otra cosas que intentar mantener el resultado y lo consiguieron. Almirón dio entrada a Fidel por Guido Carrillo y pasó a Pere Milla a la punta de ataque y puso a Raúl Guti por Luismi para intentar mantener el balón. El Elche hizo un sacrificio encomiable en defensa. A pesar del claro dominio del Cádiz, Edgar Badia no pasó grandes apuros.

Fidel tuvo una buena oportunidad en un remate que quiso dejar atrás para Pere Milla cuando estaban en mejor posición para cabecear a puerta. Álvaro Giménez marcó el segundo para los gaditanos, pero fue anulado por manos del futbolistas ilicitano. Hubiera sido idílico para el canterano franjiverde, pero un castigo injusto para el Elche.

Al final, reparto de puntos que deja mejor sabor a los franjiverdes, que siguen sumando en su carrerra hacia la permanencia.

FICHA TÉCNICA:

ELCHE: Edgar Badia, Barragán, Gonzalo Verdú, Diego González, Josema, Iván Marcone (Nuke Mfulu, m. 89), Luismi Sánchez (Raúl Guti, m. 56), Tete Morente, Pere Milla, Lucas Boyé y Guido Carrillo (Guido Carrillo, m. 56).

CÁDIZ: Ledesma, Iza, Fali (Alcalá, m. 58), Marcos Mauro, Espino, Jonsson, Álex Fernández (Bodiger, m. 66), Salvi Sánchez (Adekanye, m. 66), Jairo (Perea, m. 20), Álvaro Giménez y Malbasic (Pombo, m. 58).

GOLES: 1-0 m. 37, Lucas Boyé. 1-1 m. 55, Álvaro Giménez.

ÁRBITRO: Del Cerro Grande, del colegio madrileño. Expulsó a Lucas Boyé, por doble cartulina amarilla (m. 11 y 45+). Mostró tarjetas amarillas a Gonzalo Verdú (m. 11), Álex Fernández (m. 53), Pere Milla (m. 59), Almirón (m. 59), Jonsson (m. 67) y a Tete Morente (m. 94).

ESTADIO: Martínez Valero. Sin público.