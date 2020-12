Tete Morente (La Línea de la Concepción, 4-12-1996) está siendo uno de los jugadores revelación del Elche en la presente temporada. Llegó al club ilicitano después de haber estado en el barro de la Segunda División B (Nàstic y Lugo) y la temporada pasada luchando por la permanencia en Segunda con el Málaga. En su estreno en Primera División está sorprendiendo por su calidad, valentía y desparpajo sobre el terreno de juego.

La apuesta del director deportivo de la entidad franjiverde, Nico Rodríguez, está dando sus frutos y el futbolista gaditano se ha convertido en un fijo para Almirón y en un jugador polivalente en todo el frente del ataque. Aunque su posición natural es la de extremo izquierdo, ha jugado en la derecha a pierna cambiada, de centrocampista ofensivo, en la izquierda, incluso de delantero. Lleva dos goles en la presente temporada y el domingo frente al Villarreal, ante la baja por sanción de Lucas Boyé, puede volver a ser la referencia en el ataque del conjunto ilicitano.

«El míster ha tenido plena confianza en mí y eso ayuda. He estado luchando por no bajar a Segunda B y ahí es difícil destacar. Mis seis meses en el Málaga fueron bastante buenos y a los que no confían en mí, trato de demostrarles que soy capaz de hacer buenos partidos, comentó ayer Tete Morente.

El futbolista gaditano, que hoy cumple 24 años, aseguró que el Elche afrontará el encuentro frente al Villarreal con la única intención de ganar: «Planteamos siempre los partidos para conseguir los tres puntos. El Villarreal tiene una plantilla bastante amplia y el domingo sacará lo mejor que tenga. Es uno de los mejores equipos de Primera, el tercero que más posesión acumula y nos presionará arriba. Ante ello, el mediapunta franjiverde tiene claro que «si queremos hacerle daño, tenemos que quitarle la pelota para no sufrir».

A pesar de que el Elche ha sufrido frente a rivales que le han dominado y presionado arriba, como la Real Sociedad y el Betis, Morente señala que ahora son un equipo diferente al del principio de temporada.

El gaditano tampoco tiene «ningún miedo» al duro mes de diciembre que se le presenta al conjunto ilicitano, con partidos en diciembre ante el Villarreal, el Atlético y el Real Madrid. «No tenemos ningún miedo al calendario, confiamos plenamente en nosotros y siempre vamos con la idea de sacar los tres puntos, aunque sean ante rivales difíciles para sumar».

Tete Morente afirmó que «no es preocupante» que el Elche acumule cuatro partidos sin ganar, lo que ha provocado reducir a tres puntos la ventaja con los puestos de descenso. «Somos nuevos en la categoría y nos estamos adaptando. Cada día mejoramos e insistimos en lo que quiere el míster, que es jugar y atacar mejor. A pesar de ser un equipo prácticamente nuevo, el entrenador siempre insiste en que saquemos la pelota jugada desde atrás. Vamos mejorando cada día y seguro que conseguiremos jugar mejor».