Un gol histórico del delantero Nino (el primer jugador que marca en la Copa del Rey con más de 40 años) y una genialidad del argentino Rigoni sellaron en Buñol una trabajada remontada del Elche para pasar a la segunda ronda del torneo del KO tras superar por la mínima al esforzado equipo valenciano de Regional Preferente. Tuvo que recurrir el técnico Jorge Almirón a sus mejores armas en cuanto a ataque y talento (Lucas Boyé, Josan y Tete Morente) para corregir el desaguisado inicial de los franjiverdes, que se fueron al descanso por debajo en el marcador (1-0).

Valiente y sin complejos, el Buñol le sacó los colores en el arranque del partido a los franjiverdes -anoche de rojo con banda azul-, que pagaron con un gol en contra su falta de concentración y atención a los detalles. Había salido con descaro el líder del grupo III de la Preferente Valenciana, con la presión bien arriba y sin miedo de buscar la portería del debutante Diego, Ruso, Rodríguez. Y en el minuto 10 obtuvo la recompensa a su atrevimiento.

Fue en una falta en la zona de medios del Elche, que se podría haber ahorrado Luismi porque lo único que suele igualar a los equipos pequeños con los grandes es el balón parado. La botó profunda Amador, Mateos ganó la disputa aérea y su prolongación sin peligro real la empujó torpemente Dani Calvo al fondo de su portería. Falta evitable, pérdida en el duelo y mal despeje; tres errores consecutivos que condenaron a un mal rato a los ilicitanos.

Había renovado por completo la alineación titular Almirón -y no era para menos con el Atlético en Liga en el Wanda este sábado a la vuelta de la esquina-, pero la segunda unidad del Elche, con los canteranos Jony Álamo y John en el "once", acusó su falta de rodaje y de minutos. El sorprendente tanto envalentonó aún más al Buñol, que se replegó cerca de su área e impidió la circulación del balón a los franjiverdes, que no encontraban líneas de pase, patrón de juego colectivo, ni desequilibrio individual.

Se animaron los de Almirón a atacar por la izquierda con un Rigoni muy activo, bien secundado por Sánchez Miño, y casi empata el primero al cuarto de hora con un buen centro de su compatriota argentino. No generaba ocasiones claras el Elche, con Nino desasistido y poca chispa en la zona de creación, y tuvo que multiplicarse Rigoni en el área del conjunto valenciano para desperdiciar primero un buen pase de Lucumí casi en el área pequeña al rematar a las manos de Paco y con un centro-chut al filo del descanso con mucha intención que casi se convierte en el empate. El argentino se cambió de banda con Lucumí y siguió generando el único peligro franjiverde también desde el costado derecho. Más producto del empuje que del buen fútbol, el Elche se había acercado con intención previamente en un disparo centrado de Luismi y otro tiro sin complicaciones de Víctor Rodríguez.

No lo vio nada claro Almirón, que en el descanso dejó en la caseta al joven Álamo para pasar a jugar con dos puntas con Lucas Boyé y Nino. Con Luismi más cómodo en el medio, el Elche comenzó a asediar al modesto conjunto valenciano y volvieron a sucederse las oportunidades por medio de Lucumí y Cifuentes por partida doble. En otra vuelta de tuerca a su fútbol de ataque, el técnico dio entrada a Josan y un gran centro del crevillentino desde la derecha al segundo palo lo tocó al centro Rigoni para que La Leyenda Nino siguiera haciendo historia al marcar el tanto del empate con 40 años y 189 días en su DNI.

Más de una hora tardaron los franjiverdes en igualar la contienda y 72 minutos en decantarla a su favor con una acción deliciosa de Rigoni, que persiguió un balón en el área rival, se hizo con él y lo picó con mucha delicadeza ante la salida de Paco. Se ponían por delante los franjiverdes con un considerable despliegue de esfuerzo frente a un rival que no llegó a rematar a puerta en todo el partido, pero que exigió de lo lindo a los de Almirón. Rigoni pudo ampliar la cuenta poco después tras un buen servicio de Boyé y el cuadro ilicitano pasó a controlar el tramo final con autoridad y sin sobresaltos para empezar a pensar ya en la siguiente ronda de la Copa y en la dura visita este sábado al Atlético de Madrid.