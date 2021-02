Escribá va a continuar sin poder contar con Josan Ferrández para el importante encuentro del domingo (18.30 horas) en Granada. El extremo crevillentino se perdió el partido del Nou Camp frente al FC Barcelona y ayer tampoco entrenó con el grupo. El futbolista franjiverde sigue con molestias en la zona del cuádriceps y está pendiente de pruebas para conocer el alcance de la lesión.

Josan arrastra los problemas desde el choque ante el Celta en Balaídos. La semana pasada estuvo un tanto renqueante, pero, finalmente, entró en la convocatoria y jugó la última media hora del encuentro frente al Eibar. Pero este semana ha vuelto a sentir molestias y no termina de estar bien. Aunque no tenga una rotura, la intención es no forzarlo para que no se le produzca.

Por su parte, Víctor Rodríguez es seria duda. El centrocampista catalán, que se ha perdido los dos últimos partidos realizó ayer una parte del trabajo con el grupo, pero se retiró antes de que acabase la sesión. No termina de tener buenas sensaciones y hoy se probará para ver si puede estar en la convocatoria para Granada, pero parece complicado.

Diego González es quien más adelantado va y, en principio, sí que estará a disposición de Escribá para el domingo.

Nuke Mufulu se retiró en el Camp Nou con calambres y sobrecarga. Ayer no hizo, prácticamente nada, y todo va a depender de cómo responda hoy.