Mascarell: «Puedo aportar la experiencia y agresividad de mis cinco años en Alemania»

El nuevo centrocampista franjiverde señaló que su «prioridad» era volver a España para estar «en casa, junto a mi familia y mi gente» porque «después de cinco años en Alemania, donde he jugado prácticamente todo, la temporada pasada en el Schalke 04 viví el momento más difícil de mi carrera, a nivel personal y deportivo». Ante esa situación, señaló que «desde que salió la opción del Elche, el interés fue real y eso para mí fue lo más importante para tomar la decisión venir».

«He perdido dinero, pero mi felicidad es lo más importante. Mi prioridad era regresar a España»

Mascarell, que lucirá el dorsal 21 en la camiseta franjiverde, explicó que el interés del club ilicitano «venía desde hace tiempo» y que a pesar de que otros equipos, principalmente el Valencia, se habían interesado por sus servicios «era una cuestión de tiempo venir al Elche».

La negociación por el mediocentro canario, que también tiene pasaporte de Guinea Ecuatorial, la inició el anterior director deportivo, Nico Rodríguez, quien lo conocía de su etapa en el Sporting de Gijón, donde ambos coincidieron. El propio jugador reconoció que «todo se ha ido negociando a fuego lento. Este año el mercado está siendo diferente por la pandemia del coronavirus, ha sido muy lento y hasta los últimos días apenas se ha movido. Los contactos han existido desde hace tiempo y una vez que se han asegurado todos los detalles, al final, se ha cerrado», comentó.

«Siempre he jugado de pivote por delante de la defensa y sacar el balón desde atrás es algo que se me da bien»

El nuevo centrocampista del conjunto ilicitano tenía un buen contrato en Alemania y afirmó que había «perdido dinero» por venir al Martínez Valero, pero al mismo tiempo indicó que eso era una cosa secundaria «porque mi felicidad es lo más importante», comentó. De la misma forma, restó importancia al hecho de haber firmado por solo una temporada. «Son cosas de los contratos. Soy un hombre de palabra y si estoy feliz y deportivamente las cosas me salen bien, volveremos a hablar y no habrá problemas».

El último fichaje del Elche apenas ha realizado tres entrenamientos con su nuevo equipo, pero aseguró que «me han recibido muy bien. El grupo es de diez. Todo el mundo se ha mostrado muy cercano desde el minuto uno y eso me ha hecho sentirme muy cómodo y me da confianza».

Canterano del Real Madrid

Mascarell, que se formó en la cantera del Real Madrid, señaló que es un futbolista «muy diferente» al que destacó, con apenas 18 años, en el Sporting de Gijón y le llevó a volver al conjunto blanco y ser traspasado al Eintracht de Frankfurt «No tiene nada que ver el Omar Mascarell de ahora con aquel. Vengo de jugar en una competición muy exigente como es la Bundesliga, he ganado la Copa de Alemania y he tenido la oportunidad de jugar la Champions con el Schalke. Ahora puedo aportar más experiencia, agresividad y físico, porque vengo de una competición muy exigente en ese aspecto».

El nuevo centrocampista franjiverde definió sus características en el terreno de juego: «Durante toda mi carrera he jugado habitualmente por delante de la defensa. He estado en equipos en los que los entrenadores les ha gustado sacar el balón desde atrás y es algo que se me da bien. En ese aspecto he mejorado en los últimos años y pienso que puede aportar cosas, pero, lógicamente, necesito un proceso de adaptación».

«La competencia sana con Marcone hará crecer al equipo, incluso en algunos momentos podremos jugar juntos. También puedo actuar más adelante. Es algo que tiene que decidir el entrenador»

El futbolista canario ha llegado al Elche para aportar competencia a Iván Marcone. Algo que considera que «va a ser bueno para el equipo». «La competencia sana siempre es buena para que el equipo vaya creciendo. Según el sistema que decida el míster, a veces podremos jugar los dos, otras veces uno y otro se quedará fuera». Mascarell comentó que también que puede actuar en una posición más adelantada: «He jugado partidos por delante del pivote. Jugar en cualquier parte del centro se me da bien y será el míster el que tenga que tomar la decisión».

Omar Mascarell, que contó con el apoyo de un centenar de aficionados durante su presentación, aseguró que está preparado para debutar mañana frente al Sevilla.

Bragarnik quiere poner la guinda con otro centrocampista de nivel

Tras los fichajes de Benedetto y de Omar Mascarell, la intención del máximo accionista del Elche, Christian Bragarnik, es poner la guinda a la plantilla con otro centrocampista de nivel que permita dar un salto de calidad a la plantilla. De esa forma, Fran Escribá podría tener un recambio para Raúl Guti, que es la única posición que está un tanto coja dentro de la plantilla. Aunque Mascarell también le puede dar un respiro al jugador aragonés en muchos momentos de los partidos, sobre cuando se vaya por delante en el marcador y haya que defender. Los nombres de Edu Expósito, del Eibar, y de Seoane, del Huesca, están sobre la mesa, pero las negociaciones son complicadas y sus clubes piden cantidades elevadas por su traspasos, más de cuatro millones de euros. Bragarnik tiene intención de esperar a la próxima semana para conforme se vayan acercando las últimas horas del mercado de fichajes, que termina el martes a las 12 de la noche, intentar aprovechar una buena oportunidad para completar la plantilla.