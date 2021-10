El entrenador del Elche Fran Escribá se mostró bastante contrariado en la rueda de prensa posterior a la derrota de su equipo en el campo del Rayo Vallecano y se lamentó de no haber sido capaces de leer correctamente el partido, especialmente tras adelantarse en el marcador. "No fuimos capaces de manejar ese momento. Tras el empate reaccionamos, pero nos faltó continuidad. Y con el 2-1 hicimos cambios, pero solo sacamos la ocasión de Lucas Pérez. Leímos mal el partido y abusamos del balón directo", comentó el técnico.

Escribá también hizo un breve análisis de los problemas que tuvo su escuadra al tapar las bandas vallecanas, sobre todo la izquierda, con Palacios y Piatti como titulares. "Puse a calentar a Josan en el primer tiempo y corregimos ese problema en el descanso. Nos pilló además en la banda contraria y creo que los delanteros no nos entendieron bien. En la segunda parte se notó y crearon menos peligro, pero aunque desde fuera lo veas, desde dentro la intensidad del partido lo dificulta".

El valenciano también aseguró que los seis cambios realizados en el once titular con respecto al equipo que ganó hace dos semanas al Celta no fueron el motivo principal de la derrota. Apostó por Palacios al considerarle mejor por su velocidad que Barragán para tapar a Álvaro García, descartó a los sudamericanos Roco y Mojica por el cansancio del viaje transoceánico y consideró que tanto Gumbau y Guti como Lucas Pérez y Boyé son jugadores de un nivel similar.

Por último, Escribá reincidió en su lamento de no haber leído bien lo que pedía el duelo ante el Rayo. "No aprovechamos la fase en la que ellos tuvieron que arriesgar. La segunda parte veía que no estaba pasando nada en las áreas y con los cambios que hicimos no fuimos capaces de dar amplitud al campo y, con los centros desde las bandas, aprovechar mejor a Guido Carrillo", finalizó.