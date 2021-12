La capital del Turia vivirá hoy a mediodía la manifestación «Por la dignidad del Valencia CF», la protesta del valencianismo contra Peter Lim y la gestión de Meriton. Pero José Bordalás cree que su afición estará con el equipo en el partido contra el Elche. «Soy sabedor de que hay una manifestación. Conozco los motivos, respeto a la afición, su derecho a manifestarse, pero estamos concentrados en el partido ante el Elche, que es un partido importante», aseguraba ayer el técnico, que añadía que «debemos estar unidos; estoy convencido de que la afición va a estar con el equipo, al margen de que esté más o menos contenta por diferentes motivos. El equipo va a competir para ganar el partido, no tengo ninguna duda de que la afición estará alentando al equipo».

Ya sobre el encuentro, Bordalás cree que Guedes está listo para disputar el encuentro. «Es un magnífico jugador, para el partido ante el Celta consideraba que Maxi tenía que participar y así fue, son decisiones técnicas única y exclusivamente. Tanto Maxi como Gonçalo son magníficos jugadores».

Sobre la cuestionada solvencia defensiva de su equipo, el preparador entiende que «tenemos que seguir mejorando a nivel defensivo y ofensivo e intentar ser más agresivos en ataque, más intuitivos, más constantes, aprovechar las opciones que se nos presentan y no perdonar al rival. A nivel defensivo no podemos conceder de manera muy sencilla, como por ejemplo en el último partido ante el Celta o como ante el Atlético de Madrid, perdiendo balones en zonas de mucho riesgo. Los rivales aprovechan cualquier oportunidad que puedas conceder».

Sobre la recuperación de Thierry Rendall, Bordalás señala que «está muy bien, se ha incorporado con el equipo, pero lleva muy poquito tiempo. No vamos a cometer un error en precipitar su aparición y dar un paso atrás con todo lo que hemos conseguido en este tiempo». Además, sobre el Elche, destaca que «tenemos un partido importantísimo, como no estemos a nuestro mejor nivel tendremos dificultades, problemas y así se lo he hecho saber a la plantilla. Nos enfrentamos a un rival fuerte a nivel físico, que ha sacado buenos resultados y viene con muy buen ánimo. Sabemos sus virtudes, conocemos el trabajo de su nuevo entrenador y vienen con una motivación extra. Necesitamos la mejor versión de cada uno de los jugadores y estar más unidos que nunca. Sumando los tres puntos daremos un pasito más para estar en una zona noble de la tabla y pensar en otras cosas. Va a ser un partido complicado. Sacar los partidos adelante cuesta mucho».