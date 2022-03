El Elche pide a sus jugadores evitar las protestas y los insultos a los árbitros

El presidente del Elche CF, Joaquín Buitrago, aseguró ayer que desde el club están intentando calmar a los jugadores para evitar protestas e insultos a los árbitros. Todo ello, con el objetivo de impedir expulsiones, como las que han ocurrido en los últimos encuentros, en el caso de Pastore y Mojica.

El argentino fue sancionado con cuatro encuentros por llamar «hijo de puta» al colegido del choque de hace tres jornadas frente al Barcelona, el canario Hernández Hernández.

Por su parte, el colombiano está pendiente de la decisión del Comité de Competición, después de que el trencilla del partido del pasado sábado frente al Valencia, el madrileño Ortiz Arias, le expulsase con roja directa y reflejase en el acta que le había dicho: «Eres un hijo de puta».

Buitrago señaló que, a pesar de estar molestos con las actuaciones arbitrales, «hay que tener la cabeza fría y no hay que hablar, porque, al final, te puede caer una sanción de varios partidos, que perjudica a todo el equipo».

A pesar de ello, el presidente de la entidad franjiverde entiende que «no podemos vivir al margen de la realidad y de la tensión con la que se juega».

El dirigente del club ilicitano indicó que, desde fuera, «procuramos inculcarles esa filosofía de no protestar y no proferir ningún tipo de insulto hacia los colegiados, pero con el calor del momento…».

El Elche está pendiente de la resolución del Comité de Competición, que ayer tenía previsto fallar sobre la acción de Mojica. Finalmente, la decisión se ha retrasado y no se produjo. Al no haber competición este fin de semana, no existe ninguna urgencia al respecto y los juristas de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se han dado más tiempo para pronunciarse.

La entidad franjiverde ha presentado una serie de alegaciones para intentar rebajar la sanción, que puede estar entre los cuatro y los doce encuentros, o, incluso, no sea sancionado, porque hay imágenes de televisión en las que se puede apreciar que el colombiano dice: «Me cago en la puta» y no «eres un hijo de puta».

Para ello, el club ilicitano ha recurrido a un perito judicial, experto en el lenguaje facial, para intentar demostrar que no insultó al colegiado.

Experto en lenguaje facial

El presidente del Elche, Joaquín Buitrago, señaló ayer que «queda claro que el jugador no dice lo que pone el acta. Hemos tenido que recurrir a un experto como los que trabajan en los tribunales de Justicia para dejar claro que no profirió ese insulto».

A pesar de ello, el dirigente franjiverde no es del todo optimista: «Son pocas las opciones de éxito porque no se suele modificar el criterio del árbitro», aunque confía en que el Comité de Competición «dedique cinco o diez minutos a analizar la acción tras el informe pericial y las imágenes».

Para Buitrago, «si no se ha cometido un crimen, no tiene por qué haber sanción. Los árbitros deciden en uno o dos segundos y puede pensar que se le han insultado. Un malentendido puede ocurrir en cualquier momento», argumentó.

El presidente no descarta que, en el caso de que se confirme una sanción dura, el club pueda presentar un nuevo recurso, si bien precisó que si no les dan la razón, «no se presentará un copia-pega».

El abogado ilicitano explicó que en el caso de Pastore, que fue sancionado con cuatro encuentros, decidieron no presentar alegaciones, porque «fue distinto. Si lo has dicho… Seguro que no había carga peyorativa ni ánimo de ofender por parte de nuestro jugador, pero si lo ha dicho, lo que no se valora es el cómo». Buitrago indicó que entendieron que las posibilidades de que le hubieran admitido el recurso eran nulas.