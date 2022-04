Francisco: "Solo pensamos en nosotros y tenemos que saber leer bien el partido del Mallorca"

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, ha ofrecido este jueves la rueda de prensa previa al trascendental partido de este sábado (14 horas), en el estadio Martínez Valero, frente al Mallorca, un rival directo en la lucha por la permanencia, que se encuentra tres puntos del conjunto ilicitano en la clasificación.

¿Cómo se encuentra el equipo de cara a este importante encuentro?

Conforme se va a acercando el final de temporada, sabemos que cada partido adquiere mayor importante. Nos enfrentamos a un rival directo y afrontamos el encuentro con toda la ilusión, con ambición y respeto. Estamos convencidos de que los podemos sacar adelante, pero hay que ser cautos y saberlo leer bien.

¿Qué le preocupa más, su equipo, el rival, la presión o un compendio de todo?

Más que preocuparme, lo que me ocupa es mi equipo y respetar al rival, que viene de ganar al Atlético de Madrid. Debemos afrontar el partido con la ambición suficiente y saber convivir con la presión, que siempre existe y más en Primera División, en la que todos los encuentros son importantes. Tenemos que ser humildes y jugar bien para conseguir los tres puntos.

Se ha calificado el partido como de “final”, pero después del choque ante el Mallorca todavía quedarán siete partidos...

"Claro. Todavía restan ocho jornadas y ésta hay enfrentamientos directos. Para todos los equipos es importante sumar los tres puntos. Ya vimos la pasada jornada que solo fue capaz de ganar el Mallorca. Si ganamos, será un paso importante, pero no definitivo. Y si no ganamos, tampoco sería definitivo. Tenemos los puestos de descenso está a cuatro puntos y todos los rivales tienen partidos difíciles. No vamos a pensar en nadie más que en nosotros y en nuestro encuentro. No pensar en lo que puede suceder, sino pensar en competir al máximo para ganar.

¿Cómo está la plantilla y los futbolistas que vienen arrastrando molestias durante la semana?

Carrillo no estará y Lucas Boyé ya sabemos que no está disponibles. Pero habrá otros compañeros. Helibelton Palacios está sancionados y Mojica creo que estará bien para jugar. Josan ha tenido molestias, hoy no ha entrenado y veremos su evolución. Pastore ya se ha incorporado al grupo y lleva dos entrenamientos. No me preocupan las bajas, lo que me preocupa es poder sacar el 100% de los que jueguen. Hay jugadores que no vienen teniendo minutos y pueden tener su oportunidad. Ya hemos sacado adelante otros partidos teniendo bajas y lo que debemos hacer es sacar el mejor nivel de cada uno.

A pesar de las tres últimas derrotas, el Elche está en una buena situación y depende de sí mismo para salvarse...

Entiendo que en el entorno se puedan generar dudas después de perder tres partidos, pero en nuestra cabeza no las hay. Sabemos quiénes somos y qué debemos hacer para conseguir nuestro objetivo; y lo que debemos sufrir. .Nadie nos ha regalado los 32 puntos que llevamos ni nos va a regalar los 38 que buscamos para salvarnos. La presión va en el fútbol profesional, los entrenadores siempre hemos tenido presión y es una cosa que me gusta, porque eso significa que estamos trabajando.

¿El cambio de entrenador en el Mallorca, con la llegada de Javier Aguirre ha cambiado lo que tenían estudiado?

El cambio del Mallorca es drástico. Con Luis García, era una equipo más dinámico y más combinativo. Ahora, con Aguirre tiene un juego más directo y una defensa muy poblada. Lleva tres puntos de seis tras el cambio de entrenador, y querrá seguir mejorando. Pero nosotros también estamos necesitados y queremos hacer nuestro partido para ganar.

Las bajas de Boyé y Carrillo, le dejan con solo Ponce y Pere Milla como delanteros específicos. ¿Se plantea hacer algún cambio táctico y poder reservar alguno en el banquillo?

Hay que ser inteligentes y pensar en dónde tenemos más y menos efectivos. Hay jugadores con menos minutos que están entrenando muy bien y pueden tener su oportunidad y aportar.

¿Qué la parece la gran respuesta que está teniendo al afición, con más de 7.000 entradas vendidas en la promoción que ha lanzado el club?

Estamos muy contentos y orgullosos de la gente fiel que está viniendo. Y esa gente fiel está haciendo que vengan más, porque la promoción es para los abonados. Eso nos hace estar muy orgullosos de nuestra afición. Necesitamos su apoyo y todos son necesarios. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo para conseguir la victoria y ojalá la podamos celebrar todos juntos, porque serían tres puntos muy importantes.

Las bajas en la delantera, la duda de Josan, que podría jugar de lateral derecho, los goles encajados contra la Real, que le hicieron cambiar de central. ¿Es la semana que menos claro tiene el once incial?

No estoy preocupado, porque tengo jugadores de mucho nivel. Pero cuando llevas tres derrotas seguidas, la situación parece que se complica más. Si viniéramos de ganar, posiblemente estos problemas de lesiones y sanciones no existirían. Todos tenemos muy claro y estamos convencidos de lo que queremos hacer. Es el momento de unirnos todos. Esté quien esté, estoy convencido de que lo hará bien. Es un momento de sacrificio. Para un entrenador, calentarse la cabeza es buena señal.

¿Cómo se encuentra el equipo a nivel físico? Ahora hay dos partidos muy seguidos, sábado frente al Mallorca y el martes ante el Betis, con un viaje de por medio...

Hay gente con problemas durante la semana y eso no impide entrenar con todos. Hay que dosificar mucho las fuerzas. Tenemos dos partidos en 72 horas y debemos prepararlos mucho a nivel analítico. Creo que llegaremos bien a nivel físico y táctico a este final de temporada.