Lucas Boyé y Guido Carrillo no tienen descanso

La plantilla del Elche CF ha tenido este lunes por la mañana descanso y entrenará esta tarde, a partir de las seis, en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada. Será la única sesión para preparar el encuentro de este martes (21 horas), en el estadio Benito Villamarín de Sevilla, frente al Real Betis Balompié.

Los que no han tenido descanso han sido los tres jugadores lesionados: Lucas Boyé, Guido Carrillo y John Chetauya, quienes sí que han acudido esta mañana al Martínez Valero para continuar con su plan de recuperación y poder estar, lo antes posible, a disposición de Francisco para poder ayudar en los últimos partidos de Liga.

Boyé lleva ya dos semanas en el dique seco después de la rotura fibrilar en la zona del aductor que se produjo el pasado 3 de abril, en el estadio de San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao. El tiempo estimado de baja era, como mínimo de un mes.

Por su parte, Guido Carrillo cayó lesionado el pasado 10 de abril, en el primer tiempo del choque ante la Real Sociedad, en el estadio Martínez Valero.

El canterano John Chetauya no termina de recuperarse y acumula ya dos meses con su lesión en el tobillo que, en un principio, parecía que era un fuerte esguince, pero se ha complicado.

Francisco espera poder recuperar a alguno de los tres lesionados para el encuentro de dentro de dos jornadas frente Osasuna, que se disputará el domingo 1 de mayo (14 horas), en el coliseo ilicitano. “Están trabajando sin descanso y esperamos por contar con alguno lo antes posible. Para el partido de este martes frente al Betis no podrán estar, luego tenemos el fin de semana sin Liga y confiamos que Osasuna alguno pueda estar. Están trabajando bien y todo va a depender de las sensaciones que tengan. Hay que tener en cuenta que son lesiones importantes, sobre todo la de Lucas Boyé. De momento, tenemos que esperar”, ha comentado este lunes el técnico franjiverde.

Elogios a Pastore

El preparador almeriense también se ha referido a Javier "El Flaco" Pastore, quien volvió a la convocatoria en el choque del pasado sábado frente al Mallorca tras cumplir sus cuartos partidos de sanción. No obstante, el argentino está llevando un plan de puesta a punto porque está teniendo molestias musculares en el sóleo. “La semana pasado realizó dos entrenamientos con el grupo y, ante la dificultad de efectivos que teníamos, puso de su parte para poder estar en la convocatoria. Esperamos que pronto pueda estar al 100%”. A pesar de que Pastore apenas ha jugado con Francisco, el entrenador del Elche le ha alabado: “Nos está ayudando mucho a nivel de vestuario en un momento difícil como el que hemos pasado. Está aportando su experiencia y estoy súper agradecido con “El Flaco”. Pocas personas me he encontrado como él”, ha afirmado el preparador franjiverde.