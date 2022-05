Puerta de salida abierta

El entrenador del Elche CF, Francisco Rodríguez, decidió premiar, en el partido del pasado domingo frente al Celta, a la mayoría de los jugadores menos habituales que no habían tenido la oportunidad de jugar muchos minutos a lo largo de la temporada. En Balaídos, muchos de ellos, tuvieron la opción de demostrar que pueden ser válidos para el proyecto de la próxima temporada. Pero la mayoría de ellos, salvo raras excepciones, como el portero Kiko Casilla y el canterano John Chetauya, la desaprovecharon.

Futbolistas como Pablo Piatti, Iván Marcone o Guido Carrillo no dieron la talla y se abrieron la puerta de salida para abandonar el club ilicitano. Otros como Lucas Olaza o Diego González obtuvieron un aprobado raspado y dejaron dudas, debido a sus condiciones contractuales. Y en el caso de Kike Pérez, ha tenido un nivel aceptable en la recta final del campeonato, en la que ha sido titular, pero el alto precio de la cláusula de compra al Valladolid, cuatro millones de euros, complica su continuidad en la entidad franjiverde.

PORTERÍA

Edgar Badia y, como mínimo, otro guardameta más

Para la portería, la intención del Elche es hacer efectiva la opción de ampliación de contrato automática que tiene con Edgar Badia, por haber jugado el 50% de los partidos y lograr la permanencia en Primera, para que el catalán siga un año más. No obstante, el objetivo es intentar llegar a un acuerdo para renovar su contrato por varias temporadas más.

Kiko Casilla está cedido por el Leeds y volverá al conjunto inglés, mientras que Bragarnik tiene el as en la manga de Axel Werner, un guardameta joven que el pasado mes de enero cedió al Arsenal de Sarandi de Argentina. En principio, salvo sorpresa, llegará un portero nuevo para el próximo curso que luche por la titularidad con Badia. Si Francisco quiere tener tres, Axel Werner también podría quedarse.

Kiko Casilla quedará libre tras finalizar su contrato con el Leeds. A Francisco le ha gustado su profesionalidad y, a buen precio, si el técnico almeriense da el visto bueno, tampoco está descartada su continuidad en propiedad.

DEFENSA

Llegarán refuerzos para completar todas las líneas

En la defensa habrá bastantes movimientos. Barragán termina contrato y no seguirá. Helibelton Palacios, con vinculación hasta 2023, continuará y se buscará un lateral derecho llamado a ser titular.

En el centro de la zaga, Gonzalo Verdú, Enzo Roco y Pedro Bigas también tienen contrato en vigor. Diego González termina y fue uno de los jugadores con los que el propietario tuvo un primer acercamiento para pulsar su ampliación. Sin embargo, esa opción ha perdido fuerza. En los últimos partidos ha jugado muy poco, a pesar de que Francisco ha utilizado una línea de tres centrales. En el club ilicitano se plantean el fichaje de un defensa que suba el nivel de lo que hay y contar con el canterano Jonh, que ha cumplido las pocas veces que le ha tocado jugar.

En el lateral izquierdo, todo va a depender del futuro de Mojica. Olaza apenas ha jugado desde que llegó en enero y, las pocas veces que lo ha hecho, no ha ofrecido un nivel alto. Su opción de compra asciende a más de dos millones de euros, lo que significa un esfuerzo económico que, difícilmente, el máximo accionista va a estar dispuesto a llevar a cabo. Si se queda Mojica, la intención es darle la oportunidad al canterano Salinas, cedido en el Unionistas de Salamanca, y esperar, sin urgencias, un mirlo blanco en el mercado. Si se marcha el colombiano, pagando su cláusula de 5’5 millones, sí que el Elche tendrá que acudir a fichar un lateral zurdo de garantías

CENTRO DEL CAMPO

Dos mediocentros y dos jugadores de banda

En el centro del campo también se van a producir movimientos. La prioridad de la entidad franjiverde es la renovación de Omar Mascarell. Gerard Gumbau y Raúl Guti tiene contrato y seguirán siendo piezas importantes. Quienes lo tienen complicado, por no decir imposible, son Marcone, Pastore y Kike Pérez. Marcone no ha cumplido con las expectativas en las dos temporadas que lleva en el Elche y, a pesar de que tiene un año más de contrato, se le va a buscar una salida en el fútbol argentino, donde ya estuvo a punto de marcharse en enero. Pastore no tiene el físico para la exigente Liga española y Kike Pérez no disgusta, pero el alto precio para ficharle complica su continuidad. El objetivo es firmar un mediocentro defensivo, si sigue Mascarell, y un organizador. A Bragarnik le gusta Seoane del Huesca, al que ya intentó fichar el pasado verano. Queda libre en el Huesca.

Para las bandas, Fidel, Tete Morente y Josan tienen contrato y se espera reforzar el equipo con dos extremos, uno diestro y otro zurzo. Piatti acaba su vinculación y se marchará.

DELANTERA

Movimientos en función de lo que ocurra con Pere Milla y Boyé

Para la delantera todo va a depender del futuro de Lucas Boyé. Guido Carrillo, salvo sorpresa, no seguirá. Tiene un alto sueldo y no ha sido un jugador determinante. Con Pere Milla está el conflicto con su contrato, pero la intención es que renueve. Si siguen Boyé y Milla, podría quedarse, si no hay que pagar cláusula al Spartak de Moscú, Ezequiel Ponce y haría falta un «9» que pueda marcar diferencias y aporte goles.