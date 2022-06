La «gloriosa cantera» del Elche CF que figura en la letra del himno de Pepe Marcos «Mucho Elche» está viendo en los últimos años como se está produciendo una fuga de sus mejores talentos, seducidos por los equipos grandes del fútbol español.

El último ha sido el jugador del filial Diego Bri, quien ha sido traspasado al Atlético de Madrid.

El verano pasado fue el juvenil Javi Villar, hermano de Gonzalo Villar, quien abandonó el club ilicitano seducido por los tentáculos del Real Madrid. Lo mismo ha ocurrido esta campaña con el internacional sub’15 Marcos García Montolio, que tras finalizar su contrato con la entidad franjiverde, se va a marchar al conjunto blanco.

Anteriormente fue Óscar Gil el que se fue al Espanyol. En su caso fue por no llegar a un acuerdo económico con el propietario de la entidad, Christian Bragarnik.

Rodrigo Mendoza, el flamante internacional sub’17 del Elche, firmó hasta 2025 y, a pesar del interés de otros equipos, de momento, todo hace indicar que va a continuar en el club ilicitano.

A pesar de que numerosos canteranos han debutado en las últimas temporadas con el primer equipo, su papel ha sido testimonial y, en la mayoría de los casos, sus estrenos se han producido en partidos de las primeras eliminatorias de la Copa del Rey. El resto, salvo Jony Álamo, que jugó varios encuentros en Segunda y en Primera; y John Chetauya, que esta pasada campaña disputó los últimas jornadas de Liga, con el equipo ya salvado, ninguno ha tenido participación y, ni mucho menos continuidad, con la primera plantilla.

La diferencia de categoría del filial, que milita en Tercera RFEF, con el Elche de Primera División, unido a la presión que ha tenido el primer equipo en los últimos años para ascender de Segunda B a Segunda y de Segunda a Primera y lograr las permanencias en ambas categorías, han provocado que los diferentes entrenadores no hayan apostado y le hayan dado oportunidades a los jugadores canteranos. El único fue Óscar Gil.

Esta situación ha provocado que a las primeras de cambio que les llega una oferta de un grande opten por marcharse. Y, al mismo tiempo, el club no ha querido cortarles sus trayectorias, conscientes de que iban a tener complicado estar en la primera plantilla.

Carta de despedida

Diego Bri se despidió este sábado del Elche y de su afición a través de una carta que publicó en sus redes sociales. El jugador ilicitano ha publicado una carta de despedida a través de sus redes sociales : «Hoy es un día extraño. Dejó atrás una etapa inolvidable de mi vida. Tras tantos viajes, experiencias y partidos, ha llegado el momento de separar nuestros caminos. Me voy del club que he sido, soy y seré aficionado, y que me ha dado inmensas e incontables alegrías, como el día de mi debut en el primer equipo o conseguir el ascenso a Montilivi".

El joven jugador recordó que «desde niño, que empecé a dar patadas a un balón, siempre soñé con jugar con el primer equipo de mi ciudad en el Martínez Valero y gracias a este club he conseguido cumplirlo» y quiso agradecer «a todas las personas que me han acompañado en este camino, así como a cuerpos técnicos, médicos, utilleros, direcciones deportivas».

Al mismo tiempo, auguró éxitos en la temporada del Centenario y aseguró que «0s seguiré desde todos los lados. Mi corazón siempre tendrá una franja verde».