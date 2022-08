Bragarnik negocia y tiene cerca a Melendo

El centrocampista de la cantera del Espanyol Óscar Melendo Jiménez podría ser en breve nuevo jugador del Elche. Según ha podido conocer este periódico, Bragarnik lo tiene prácticamente atado y su confirmación podría ser inminente. El dueño del club está a punto de presionar el botón rojo de los fichajes. Así lo demanda la situación por la que atraviesa el equipo, no solo por las últimas dos derrotas consecutivas ante Cartagena e Ibiza, sino sobre todo por el estado de la enfermería franjiverde y por la falta de refuerzos que eleven la competitividad en la plantilla.

Este periódico puede afirmar que las partes están negociando en los últimos días y que el acuerdo está cerca, a falta de algunos flecos que podrían cerrarse en muy poco tiempo. En la negociación solo entra jugador y Elche, ya que el centrocampista terminó contrato con el Espanyol el pasado junio.

Otros clubes como Almería o Girona han mostrado interés por el futbolista, natural de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) y que cumplirá 25 años el próximo día 23. Al contrario que en al menos dos casos anteriores, ahora mismo el propietario del Elche está ganando la partida a los citados rivales, por lo que esta misma semana podría anunciarse el necesario refuerzo.

Características del jugador

Óscar Melendo es un jugador de presente y futuro, como Bragarnik quiere. Llegaría en propiedad sin tener que pagar traspaso por él y ocuparía un puesto en el centro del campo que el Elche necesita. Tiene experiencia en Primera División, disputando un centenar de partidos con el Espanyol, club al que ha pertenecido 19 años.

La creatividad y un gran último pase son características que el equipo de Francisco precisa. Melendo es un futbolista con mucha visión de juego que subiría no solo el nivel de calidad de la plantilla franjiverde sino también la necesaria competencia entre los jugadores. También aporta el preciso juego con balón que ayuda a generar ocasiones de gol, se asocia bien y son frecuentes sus pases en profundidad.

Melendo es un jugador que mide 1,67 y pesa unos 63 kilos, tiene mucha calidad técnica y con balón es muy habilidoso, de los que no la pierde. Este extremo derecho es muy polivalente, puede actuar como media-punta o interior.

También a por Dani Gómez

El catalán es el segundo nombre que suena en los últimos días para el Elche, tras el delantero Dani Gómez. El posible fichaje del futbolista del Levante lleva tiempo rumiándose y Bragarnik también podría tenerlo hecho para dar un golpe de efecto estos días y presentar en poco tiempo a dos refuerzos. Que el Elche necesita refuerzos es un hecho. El dirigente del club franjiverde sabe que el nerviosismo no es bueno y que la plantilla necesita competidores para seguir creciendo. La primera jornada está a solo 12 días y Francisco tiene complicado formar un once de garantías para comenzar LaLiga, no solo por las bajas que ha habido al final de temporada, sino también por las lesiones graves que están afectando a jugadores tan importantes como Lucas Boyé, Pastore y Gonzalo Verdú.