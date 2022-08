Última prueba antes de empezar la Liga para unos, presentación de un proyecto ilusionante ante su afición para otros. Elche y La Nucía se enfrentan este domingo (19.00 horas) en el Camilo Cano en una «festa» en toda regla. Para los franjiverdes, este encuentro suple a su habitual trofeo veraniego. Para los rojillos será una celebración tras el ascenso el curso pasado a Primera RFEF.

Pese al carácter amistoso del envite y a que lo serio dará comienzo el 15 de agosto en el Benito Villamarín contra el Betis, el Elche no está para seguir mostrando dudas, tras sus dos últimas derrotas frente a Ibiza y Cartagena. Quiere dar una última alegría antes de empezar la competición oficial a sus más de 22.000 abonados, cifra ya superada. En la localidad nuciera se venderán abonos hasta la hora de inicio del partido, dentro de la campaña de expansión del franjiverdismo que está llevando a cabo el club por la provincia de Alicante.

La principal novedad en el Elche será el debut de Roger Martí, el segundo y, hasta el momento, último fichaje del club para el curso de su centenario. El ex del Levante ha llegado en óptimas condiciones físicas y si no ocurre nada extraño debería estrenarse con su nuevo equipo en La Nucía. Francisco no podrá contar con Boyé, Gonzalo Verdú ni Pedro Bigas; mientras que está por ver el estado físico de otros futbolistas como Josan, Fidel o Pastore, que aún no ha tenido minutos en esta pretemporada.

Si bien aún queda algo más de una semana para ese partido mencionado contra el Betis de la primera jornada, el once que Francisco ponga en liza este domingo debería asemejarse mucho al que se represente al Elche en el estreno liguero. La mayoría de las plazas parecen intocables y responden a los méritos contraídos durante la pasada campaña. El único fichaje que parece con opciones a la titularidad es Roger Martí.

Buen ambiente

En el coliseo nuciero habrá un muy buen ambiente, con las dos aficiones mezcladas. Se espera un buen número de seguidores franjiverdes y, sobre todo, el equipo local quiere tener un día de fiesta y celebración para iniciar este apasionante proyecto que les ha llevado ya a la tercera categoría del fútbol español.

Al mando del último rival del Elche de esta pretemporada estará un viejo conocido. Un caballero del mundo del fútbol. César Ferrando, empeñado en hacer historia con La Nucía, entrenó a la entidad ilicitana en una etapa breve, pero intensa. Fue el técnico designado para coger al equipo tras la traumática salida de José Bordalás en 2012 y, pese a que los resultados no acompañaron, el valenciano dejó buena imagen a nivel personal.

Tras salir de Elche y una mala experiencia en «su» Albacete, Ferrando inició primero una aventura por Asia y luego otra en La Nucía, donde va a cumplir su quinta temporada como entrenador, la cuarta de manera consecutiva. En este tiempo ha logrado dos ascensos, el primero de Tercera a Segunda B y, tras la reestructuración de las categorías federativas, el de Segunda a Primera RFEF de hace unos meses.

Con la visita del Elche para este partido amistoso, el club nuciero quiere realizar un acto de presentación por todo lo alto, con la entrada de jugadores y técnicos uno a uno al césped del Camilo Cano para que reciban la ovación de sus fieles aficionados. Entre las caras nuevas que esperan ver los aficionados rojillos estará la de Aketxe, último refuerzo procedente del Hércules. Este será el segundo amistoso de pretemporada para los de Ferrando, que cayeron hace una semana en el primero frente al UCAM (1-0).

Melendo, al Granada

En cuanto a actualidad del mercado de fichajes en clave franjiverde, este sábado el Granada ha hecho oficial la incorporación de Óscar Melendo, que hasta hace unos días estuvo en la órbita del Elche.

El joven futbolista, que estaba libre tras haber acabado contrato con el Espanyol, lo tuvo casi hecho con los ilicitanos. De hecho, su anuncio oficial estaba listo tras haber negociado personalmente en la ciudad durante dos días, pero unas diferencias de última hora llevaron a Christian Bragarnik a echar marcha atrás y el jugador militará en Segunda División.