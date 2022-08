El Elche CF continúa negociando con los representantes del delantero Mourad para intentar ampliar su contrato y buscarle una cesión, prioritariamente, en Segunda División. El pasado lunes se mantuvo una primera reunión entre el secretario técnico del club ilicitano, Sergio Mantecón, y el agente del canterano, Pedro Cortés. Desde la entidad franjiverde se le ha ofrecido tres años más de contrato, mientras que desde la parte del jugador se le ha pedido una mejora económica y que tenga una oportunidad en la primera plantilla.

Ambas partes esperan poder llegar a un acuerdo antes del fin de semana, porque Mourad, aunque tiene contrato para la actual temporadas, su vinculación con el Elche es amateur y al superar los 23 años -tiene 24- no podría contar con ficha del filial y alternar el Ilicitano y la primera plantilla. Además, si no es inscrito con ficha profesional del primer equipo no podría entrar en la convocatoria para el primer encuentro de LaLiga del próximo lunes, en el Benito Villamarín, frente al Betis. La intención de Francisco en incluirlo en la citación, más si cabe con la baja de Lucas Boyé, pero, si no se soluciona antes su situación, no podrá hacerlo.

Desde el club ilicitano le han hecho saber a su representante que están contento con su progresión y con la aportación que ha hecho en el primer equipo durante la pretemporada, en la que ha tenido bastante protagonismo. Sin embargo, la entidad franjiverde considera que el joven delantero debe seguir una progresión y que tras dos campañas cedido en el Alcoyano ahora debe dar un paso más e ir subiendo su nivel en Segunda División, pero siempre bajo el control del Elche.

En caso de quedarse en la primera plantilla, el canterano sería el quinto delantero por detrás de Ezequiel Ponce, Roger Martí, Lucas Boyé y Pere Milla. Un panorama que le pone complicado poder disponer de minutos en Primera División.

En caso de no llegar a un acuerdo y de quedarse en el Elche la temporada que le resta con contrato amateur, debería jugar en el filial, que milita en Tercera RFEF. Una categoría baja para Mourad, que ya ha demostrado sus cualidades, tanto en Segunda B como en Primera RFEF, por el que suspiran todos los principales equipos candidatos a estar en la parte alta de la clasificación.

El futbolista de 24 años veía esta pretemporada una gran oportunidad de meter la cabeza en la primera plantilla, pero la llegada de Roger Martí y la vuelta de Lucas Boyé, al que se espera en un par de semanas, se lo ponen casi imposible.