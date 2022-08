Roger Martí está llamado a ser uno de los jugadores importantes del Elche CF en la presente temporada. El delantero no ha querido aventurarse, durante su presentación oficial de este jueves, a marcarse una cifra de goles, pero espera superar los diez, como ha hecho en las últimas campañas en el Levante. El atacante valenciano ha señalado que inicia una nueva en el conjunto ilicitano ilicitano después de su paso por el cuadro granota.

¿Por qué se decantó por el Elche?

Tenía otras ofertas, pero uno se guía por sensaciones. Cuando me llegó el interés del Elche me trasmitieron que estaban dispuestos a hacer un gran esfuerzo. Noté ese cariño y ese esfuerzo y doy las gracias al club por permitirme la posibilidad de poder seguir en Primera División. Desde el primer momento momento me dio el valor y el cariño que necesitaba. Hablé con Mojica, con quien coincidí en el Valladolid, y me explicó que el club lleva varios años muy buenos, que está haciendo las cosas bien y no dudé en venir.

¿Por qué decidió dejar el Levante?

Para mí fue difícil dar el paso. Pero después del descenso tiene claro claro que necesitaba un cambio de ciclo, tanto para mí como para el Levante. Estoy muy agradecido por como me trataron y ahora comienzo una nueva etapa en el Elche.

En las últimas cuatro temporadas ha marcado 43 goles, más de diez por año. ¿Qué cifra se marca para esta campaña?

A los delanteros está claro que nos piden goles. No me marco ninguna cifra. Todo lo que sea llegar a esos números de diez goles de mis últimos años será bueno para mí y para el equipo. Lo que quiero es que los goles que marque sirvan para sumar puntos, eso es lo importante.

¿Cómo se ha encontrado en estos primeros días en el conjunto ilicitano?

Me encuentro muy física y mentalmente. He hecho una buena pretemporada con el Levante y durante el tiempo que llevo aquí estoy tratando de adaptarme a lo que quiere el entrenador.

¿Qué ambiente se ha encontrado en el vestuario?

El grupo es muy importante. En el poco tiempo que llevo aquí he notado que hay un buen vestuario y muy buena gente. Tenemos que remar todos juntos en la misma dirección y sabemos que se están haciendo las cosas bien en los últimos años y que queremos continuar creciendo.

¿Qué objetivos puede alcanzar el Elche?

El objetivo es claro y es que el Elche pueda seguir en Primera División. La temporada es muy larga y no hay que descuidarse en ningún momento.

El lunes se inicia la competición ante un gran rival como es el Betis. ¿Se puede ganar en el Benito Villamarín?

Para ganar tendremos que hacer un partido casi perfecto. El Elche ya fue capaz de vencer allí la temporada pasada y yo también conseguí ganar en un primer partido de liga. Tenemos que afrontar el encuentro con la máxima ilusión e ir a por los tres puntos.