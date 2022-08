La semana del temor

Falta justo una semana. El próximo jueves 1 de septiembre, a las 23.59 horas, se cerrará el mercado de fichajes y los clubes están expectantes por lo que pueda ocurrir con sus jugadores y las incorporaciones de última hora que puedan realizar.

El Elche CF, como otros equipos de los denominados modestos, van a vivir su particular semana de temor, por si algún poderoso les arrebata a alguno de sus futbolistas más importantes.

En la entidad franjiverde, el miedo gira en torno a la figura de Johan Mojica. El internacional colombiano era uno de los jugadores con posibilidades de abandonar el Elche durante el verano debido a su gran rendimiento la temporada pasada, la escasez de laterales izquierdos de nivel y su asequible cláusula de rescisión de contrato de 5,5 millones. Sin embargo, los meses han ido pasando y todo apuntaba a que Mojica iba a seguir vistiendo la franja verde en la campaña del Centenario.

Pero en los últimos días se han acrecentado los rumores sobre un posible interés del Villarreal, que tras la venta de Estupiñán, anda buscando un recambio y ve en el colombiano una buena opción, por precio y calidad. El técnico del conjunto castellonense, Unai Emery, reconoció ayer que tienen un «déficit» en el lateral izquierdo y que están «valorando varios nombres», entre los que se encuentra el jugador del conjunto ilicitano.

En la entidad franjiverde, según aseguró ayer el presidente, Joaquín Buitrago, están relativamente tranquilos y confían y esperan que el internacional colombiano no se vaya. Lo que tienen claro en el Elche es que no van a negociar y que, si Mojica se va, será solo si pagan su cláusula de 5,5 millones y por decisión del futbolista.

«Al club no le ha llegado nada. Con Johan (Mójica) han ido surgiendo rumores durante todo el verano, pero no se ha concretado nada. Nosotros contamos con que Mojica se va a mantener en nuestro equipo y no esperamos que se marche», señaló el dirigente.

Cuando se le planteó la posibilidad de que algún equipo pague la cláusula, que es asequible para varios clubes, y se lleve al jugador, Buitrago fue muy claro:«Eso forma parte de las reglas del juego que hay en LaLiga. Hay una cláusula de rescisión y nadie está libre de que llegue algún club y llegue a un acuerdo con el jugador, abone la cláusula y se marche. Tenemos que estar prevenidos para cualquier situación».

El presidente del Elche aseguró que en la entidad están preparados por si se pudiera producir la marcha del lateral izquierdo justo en el cierre del mercado y dejarles sin apenas margen de maniobra: «Tenemos la posición cubierta. Esa posible contingencia ya la previmos. Contamos con Carlos Clerc, que puede cumplir en esa función y creo que a lo largo de la temporada se va a alternar con Mojica. También contamos con la opción de Lautaro Blanco, que, en principio, está previsto que venga a partir de enero, pero se podría negociar adelantar su llegada, si fuera necesario. Incluso con Salinas». El canterano ha sido cedido al Mirandés, pero el Elche incluyó en el documento de cesión la posibilidad de poder recuperarlo antes de final de temporada a cambio de pagar una cantidad de dinero.

Johan Mojica está totalmente involucrado en el Elche. En los dos primeros partidos ha sido uno de los jugadores más destacados y, ayer, durante la ofrenda a la Patrona de la ciudad se le vio bromeando e integrado con el resto de la plantilla.

Lucas Boyé y Tete Morente

Otros de los futbolistas por los que puede haber cierto temor en la semana que falta para que se cierre el mercado son Lucas Boyé y Tete Morente. El delantero argentino era una de las piezas apetecibles a principio de verano. Pero su lesión y su alto precio -el Elche no lo dejará salir por menos de 15 millones y su cláusula es de 25- han frenado el interés de otros clubes. Durante los últimos días, desde Inglaterra han aparecido rumores sobre un posible interés del Nottingham Forest. En principio, existe convencimiento absoluto y total tranquilidad de que Boyé, salvo sorpresa mayúscula, va a seguir, por lo menos hasta el mercado de invierno. De todas formas, hasta que no toque la campana del cierre del mercado el interrogante no desaparecerá.

Por Tete Morente también ha habido interés del Espanyol, pero el club catalán ya ha fichado un extremo izquierdo ya que han intercambiado con el Almería a Embarba por Lazo.

La Real vende a Isak y no estará en el Martínez Valero

La Real Sociedad, rival del Elche este sábado (17.30 horas) ya ha sufrido en sus propias carnes un duro golpe en los últimos días del mercado. El club donostiarra traspasó ayer a su delantero titular, el sueco Alexander Isak al Newcastle por 70 millones, más cinco en variables y un 10% de un posible traspaso. De esta forma, Isak, una de las principales amenazas de los guipuzcoanos, no estará el sábado en el Martínez Valero. Ahora, la Real tiene que buscar un sustituto antes del próximo jueves. Cavani y Raúl de Tomás son los nombres que suenan como relevos del sueco.