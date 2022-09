El condicionante por la expulsión de Gonzalo Verdú y el perdón a Kessié fueron los dos principales temas en torno a los que giró la rueda de prensa de Francisco posterior a la derrota de su equipo en el Camp Nou.

El técnico almeriense, que fue expulsado poco antes de la conclusión del primer tiempo, reconoció la superioridad azulgrana, pero se lamentó de que, una vez más, el planteamiento trabajado durante toda la semana se vino abajo por la roja a Verdú. También mostró su indignación por la no expulsión de Kessié, momento que marcó el inicio de su enfado, que cristalizó en una protesta al asistente tras anular el VAR un gol al Barça. Pese a llevar la razón en sus protestas, Francisco admitió que debió haberse mordido la lengua en ese momento.

«Hablar de jugadas polémicas con 3-0 y en este campo es difícil, pero las ha habido. La expulsión nuestra puede ser, aunque en otros partidos no se ha sacado de manera directa y ha tenido que entrar el VAR, pero la segunda amarilla a Kessié se la ha perdonado. Eso me ha hecho perder los papeles y he protestado demasiado al asistente», dijo Francisco.

El entrenador del Elche continuó lamentándose. «Las dos veces que hemos sacado línea de cinco hemos tenido que corregir al cuarto de hora por expulsión. No podíamos tener protagonismo con balón, pero sí ser solidarios. Durante la semana ya he visto brotes verdes. Es verdad que hablar de esto con 1 punto de 18 es difícil, pero soy optimista porque tenemos plantilla para salir de ahí abajo», aseveró.

«Me ha sacado de mis casillas la segunda de Kessié. La ha pitado y la ha visto. No quiero decir que hubiéramos ganado, pero hubiéramos tenido alguna oportunidad. Es culpa mía porque no tengo porque dirigirme al linier, pero me había dicho que desde mi posición no podía verlo», explicó Francisco, que luego se mostró muy tajante al afirmar que en ningún momento insultó a nadie y que, por lo tanto, espera que no haya una sanción dura.

Pese a la situación, Francisco hizo énfasis en el concepto de optimismo de cara a las próximas semanas. «No me valen las excusas, la realidad es la que es. Pero lo que sí soy es optimista. Yo noto la confianza de todo el mundo, estoy tranquilo, aunque sé que esto es una empresa y que puede llegar el momento en el que pierdan esa confianza», confesó el técnico sobre un posible relevo de su cargo a corto plazo.

«No hemos estado al nivel que exige la competición, pero hay jugadores que han crecido respecto a hace dos semanas en Villarreal. Estamos esperando enfrentarnos a rivales de nuestra liga para ver el momento en el que estamos. La realidad nos hace estar preocupados, pero vamos a trabajar para revertir la situación», explicó Francisco, una vez más poniendo en contexto el difícil calendario en este inicio de Liga para su equipo. En el siguiente partido, en Vallecas, el técnico no podrá sentarse en el banquillo, aunque aseguró que es algo que no le preocupa, ya que su labor es trabajar bien durante toda la semana de preparación.

Respecto al plan de partido y a la escasa producción ofensiva de los suyos, el preparador andaluz se mostró tajante. «El plan nos ha durado 14 minutos. Habíamos preparado algo para defender bien nuestra área, pero con uno menos el Barça ha hecho el campo grande y nos ha hecho muchas situaciones de gol», dijo. «Si hubiesen expulsado a Kessié hubiésemos tenido más opciones de generar». finalizó.

En la misma línea se expresó Gerard Gumbau al finalizar el choque. «Es difícil hacer tiros en el Camp Nou si te expulsan a alguien en el minuto 14. Estamos rozando el límite, pero nos toca tragar, callar y trabajar», aseveró. «Hoy solo tengo la palabra orgullo porque hemos competido», agregó el jugador catalán.