A la espera de la llegada del nuevo entrenador, la plantilla del Elche CF continúa preparando el importante encuentro de este próximo lunes 10 de octubre, a partir de las nueve de la noche, en el estadio Martínez Valero, frente al Mallorca. Los técnicos del filial, Alberto Gallego, junto a sus ayudantes Nino y Dani Llácer han vuelto a dirigir el entrenamiento de este viernes, que se ha llevado a cabo en el campo Diego Quiles de la ciudad deportiva de Altabix.

Buenas noticias en la plantilla del Elche. Fede Fernández, Omar Mascarell y Fidel Chaves se han reincorporado al trabajo grupal. Los únicos futbolistas se han quedado en el gimnasio realizando trabajo específico han sido el argentino Javier "El Flaco" Pastore y el chileno Enzo Roco.

Fede Fernández no había estado presente en las dos primeras sesiones de la semana, aquejado de molestias musculares del partido frente al Rayo Vallecano, en el que jugó sus primeros minutos como franjiverde, y dejó buenos detalles. El central argentino está ya recuperado y preparado para ayudar al equipo en el choque ante los baleares.

Fidel y Mascarell, que ayer jueves no trabajaron con el grupo, lo han vuelto a hacer. Tanto el onubense como el canario evolucionan bien y no están totalmente descartado para el choque del lunes. El extremo izquierdo lo tiene más complicado, porque no se quiere arriesgar para evitar una recaída de su microrrotura en la zona del músculo isquiotibial, mientras que el mediocentro va a depender de la sensaciones que tenga en el talón de Aquiles, en los entrenamientos del sábado y del domingo.

Roco y Pastore cuentan con muy pocas posibilidades de estar en la convocatoria. El chileno no ha entrenado en toda la semana con el grupo y es difícil que pueda estar recuperado. Por su parte, el argentino continúa con su plan específico de trabajo y alternar días con el grupo y otro con un tra bajo individual.

Boyé entrena sin problemas

Quien se ha ejercitado este viernes con normalidad ha sido el delantero Lucas Boyé. El atacante argentino se retiró de la sesión del jueves cuando apenas se llevaba media hora. Pero era por un plan establecido por precaución. El "9" franjiverde no debe tener problemas para jugar el lunes la final contra el Mallorca y ser la referencia del equipo.

Lo que parece claro es que Alberto Gallego y sus ayudantes Nino y Dani Llácer serán los que dirijan el equipo ante los baleares. El nuevo entrenador todavía no ha llegado y, todo apunta a que, aunque lo haga durante el fin de semana, el lunes no se sentará en el banquillo.