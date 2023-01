Los fichajes de Lautaro Blanco, Lisandro Magallán y José Ángel Carmona no van a ser los últimos del Elche CF en el mercado de invierno. Por lo menos esa es la intención del club ilicitano.

El siguiente objetivo es encontrar un centrocampista, a poder ser, de corte organizador. La lesión de Collado ha dejado la plantilla mermada en la medular, con solo Mascarell, Gumbau y Raúl Guti, además de Fidel, que se puede adaptar a esa posición. Domingos Quina ha perdido la confianza de Machín y va a tener difícil jugar.

Por ello, el técnico franjiverde ha pedido un futbolista que pueda hacer de enlace entre el centro del campo y la delantera, como hacía Pere Pons, en la mejor etapa del técnico soriano en el Girona.

Bragarnik sabe que tiene a la afición de uñas y que el entrenador necesita más para intentar revertir la situación y está dispuesto a satisfacer sus deseos, aunque el mercado no ofrece grandes posibilidades y más en la actual situación del Elche.

Tampoco se descarta la llegada de un nuevo central. A pesar de contar con Gonzalo Verdú, Roco, Diego González, Pedro Bigas, Lisandro Magallán y Helibelton Palacios y, ahora, José Ángel Carmona; que pueden jugar en esa posición, el rendimiento de algunos de ellos no ha dejado satisfechos ni al club, ni al entrenador.

El fichaje de otro futbolista para el eje de la defensa va a depender de las posibles salidas. En estos momentos, el club ilicitano solo dispone de una ficha libre que quiere sea, prioritariamente, para un centrocampista.

Aridane sigue interesando

Para poder firmar otro defensa debería salir algún jugador de la actual plantilla. En el Martínez Valero sigue estando sobre la mesa el nombre del defensa de Osasuna Aridane Hernández. No lo descartan y el jugador estaría dispuesto a aceptar una buena oferta. Sin embargo, el problema es el club rojillo, que no está dispuesto a facilitarle su salida.

Como ya le contamos, su edad (33 años) y el hecho que su pareja sea de Elda es uno de los motivos que a Aridane le han llevado a no desestimar la oferta del Elche. No está jugando mucho esta temporada, pero el club rojillo no quiere desprenderse de un jugador que le puede hacer falta, en caso de tener bajas en defensa, como sucedió en el encuentro de la última jornada de LaLiga, cuando fue titular, en San Mamés, frente al Athletic Club de Bilbao porque Unai García tenía que cumplir un partido de sanción.