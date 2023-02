Tras sumar una dolorosa derrota, Pablo Machín se aferró al buen partido de su equipo para negar la realidad de un descenso que sobrevuela en el entorno del Elche, incluso para los más optimista. El entrenador franjiverde volvió a ampararse en la falta de acierto y la buena actitud de sus futbolistas, a los que no puede hacer ni un reproche.

«Nos encontramos contrariados porque poco más se puede hacer para ganar un partido: hemos centrado 30 veces, tirado 15, cinco paradas de Pacheco, el balón parado lo hemos bien», comenzó Machín. «En la primera parte jugamos a un ritmo altísimo, siendo valientes, con muchos duelos ganadores. Es cierto que ellos han tenido ocasiones, pero siempre por algún infortunio nuestro. Por más que intentas que no sucedan, siempre aparecen y nos penalizan», agregó.

Machín completó su análisis con su visión sobre el tramo final: «La expulsión de Carmona nos ha dolido mucho. Tras tanta exigencia física, jugar en inferioridad los últimos minutos nos ha hecho cambiar el rol. Y la crueldad del fútbol, en una buena acción de Darder y otro pequeño resbalón nos han marcado. Me quiero quedar con las muchísimas cosas que hemos hecho bien y no puedo recriminar nada a los futbolistas. La lástima es que no hayamos podido redondear un gran partido con la victoria o, al menos, con un punto».

Ahondando en ese momento decisivo en el partido, la expulsión de Carmona a diez minutos para el final, Machín se tomó con resignación la acción de su futbolista. «La expulsión seguramente sea evitable, pero debemos tener en cuenta que es un chico impetuoso. Seguro que está arrepentido. Son peajes que hay que pagar y que tenemos que asumir», aseveró el técnico de los ilicitanos.

Seguir la misma línea de trabajo

Pese al ambiente casi funerario que dejó la derrota del Elche contra el Espanyol en casa, Machín trató de mirar hacia adelante. «Ni mucho menos esto es un descenso virtual», declaró. «Es una derrota dolorosa. No hemos sido peores que el Espanyol. Nos ha faltado el acierto que ha tenido Darder con su calidad para finalizar. Yo no puedo hacer que el acierto mejore de la noche a la mañana. Puedo ayudar a los jugadores a que vayan para arriba y a generar situaciones cerca del área. Una vez más el fútbol nos ha penalizado pese a hacer un buen partido», añadió.

«Es un mazazo, pero seguimos con la misma idea. Estamos compitiendo bien. Hay que seguir en esta línea, aumentar el acierto y minimizar algunos errores puntuales», resumió el preparador del conjunto franjiverde, que queda con 9 puntos en la tabla.

Para finalizar, Machín también defendió su visión sobre los movimientos realizados desde el banquillo durante la segunda parte: «Si hubiera tenido la sensación de hacer los cambios antes, los hubiera hecho. Sinceramente, creo que el equipo estaba bien».