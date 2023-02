Indignación, rabia e impotencia y hasta cierta resignación. Ese es el sentimiento de dolor que reina en el vestuario del Elche CF después del calamitoso arbitraje del gallego Iglesias Villanueva en el campo y del aragonés Jaime Latre, en el encuentro del pasado viernes frente al Betis.

Los franjiverdes sufrieron el inaudito castigo de tres penaltis en contra y tres expulsiones, que permitieron la remontada del conjunto andaluz después de una gran primera parte, en la que el equipo de Machín se había puesto, de forma justa y merecida, con 2-0 en el marcador. El 2-3 final dejó totalmente hundidos a jugadores, técnicos, afición y directivos.

El Elche es el conjunto con más expulsiones (10) y más penaltis en contra (10) de la presente temporada en Primera División. Lo sucedido frente al Betis, con tres penas máximas y tres expulsiones, según informa Pedro Martín, solo había sucedido en tres ocasiones en los 93 años de historia de la liga española y hacía casi 30 años que no ocurría en la máxima categoría del fútbol español.

En 1994 sucedió en un Osasuna-Barcelona y hay que remontarse a 1935 para encontrar otro precedente en un Espanyol-Real Madrid.

Una situación que provocó que los futbolistas franjiverdes se tuvieran que morder la lengua para evitar un castigo, como reconoció el centrocampista Gerard Gumbau. «Si digo lo que pienso me sancionan... Una más. Hacemos muchas cosas bien y parece que nos quieran putear de alguna manera para que no sumemos puntos», señaló el catalán al final del encuentro en los micrófonos de DZAN.

Gumbau se refirió a la jugada de la expulsión de Magallán, en el minuto 55, con 2-0 en el marcador y que resultó determinante para el devenir del partido:«El que ha jugado al fútbol sabe que es un es una carrera y no es expulsión en la vida. No entendemos muchas cosas y cuáles son los criterios. Cada año tienen más tecnología y crean más dudas. El problema es que lo llamó el VAR para corregir la tarjeta amarilla que había sacado primero».

En declaraciones a los canales oficiales del club ilicitano, el mediocentro del Elche afirmó que «la palabra es impotencia y no saber qué hacer. Cuando alguien con ese poder, como es el árbitro, te quita tanto, al final, te sale toda esa rabia y toda esa frustración al trabajo que estamos haciendo. El partido lo teníamos encarrilado y estábamos haciendo un gran trabajo», lamentó el catalán.

Deberían dar explicaciones

El futbolista franjiverde indicó resignado que «este año todo nos sale en contra. Por más que hacemos, hay situaciones que no dependen de nosotros y que nos está pasando mucha factura. Igual que hacemos nosotros, deberían salir y dar explicaciones sobre el por qué de esas decisiones. Cada año vienen a darnos charlas, cada año tienen más herramientas y se siguen equivocando ... no lo entiendo».

A pesar de todos lo palos, Gumbau asegura que «el Elche va a seguir peleando, por nuestra afición, que siempre está ahí, y por nosotros mismos, que estamos pasando un año muy duro. Si competimos como lo hicimos frente al Betis, seguro que vamos a dar alegrías, que es lo que nos queda».

Por su parte, el portero Edgar Badia se pronunció en términos similares: «Este año ya nos está pasando de todo. Ya me lo creo todo. Tengo que respirar y morderme la lengua ... porque lo que ha pasado...».

El guardameta también reconoció que «la expulsión tan temprana en la segunda parte condicionó claramente el partido. En la primera habíamos sido superiores ante un equipo tan grande como es el Betis. El esfuerzo del equipo fue fantástico y el resultado muy duro»

«Hay que morderse la lengua, tragar, seguir adelante y focalizar en lo que depende de nosotros, que es jugar bien», comentó, a la vez que resto importancia a sus paradas y al penalti que le detuvo a Borja Iglesias con 2-2 en el marcador. «No sirve absolutamente de nada, porque lo que vale es sumar puntos y no lo estamos consiguiendo. Es una lástima, porque el equipo está dando pasos adelante, cada vez juega mejor, le planta cara a todos los rivales, pero sufrimos otra derrota».

Carlos Clerc calificaba de «frustración, indignación y tristeza» el sentimiento y comentó con respecto a la intervención del VAR que «el fútbol que yo conocí cuando era más joven es un poco diferente al actual. El VAR debería aprovecharse para mejorar, pero lo que hace es cambiar el criterio del árbitro. En el 90% de los casos cuando lo llaman, cambia de forma automática. Las manos no se deciden con el mismo criterio. Eso es algo que se debería revisar», y lamentó que no recibieran ninguna explicación del árbitro «porque no se podía hablar con él, no daba opción».